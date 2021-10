Vermogensbelasting in 2022 voor iedereen omlaag

Belastingvoordeeltje

Als je op 1 januari 2022 niet meer dan €50.650 aan spaargeld of beleggingen hebt, hoef je geen vermogensrendementsheffing te betalen. In 2021 ligt die grens nog op €50.000. Voor stellen geldt dat straks tot €101.300. Dit heet het heffingsvrije vermogen.

Extra 'groene' vrijstelling

Wie groen spaart en/of groen belegt, komt in 2022 in aanmerking voor een extra heffingsvrij vermogen van maximaal €61.215 (voor fiscaal partners €122.430). Dit is wel onder het voorbehoud dat er tijdens de behandeling van het belastingplan in de Tweede Kamer niks wordt gedaan met de 'vrijstelling groen beleggen'.

Boven het heffingsvrije vermogen wordt over de eerste €50.650 een rendement verondersteld van 1,82% (2021: 1,90%). Hierover heft de fiscus 31% vermogensbelasting, oftewel afgerond 0,56%. Dat is lager dan in 2021 (0,59%).

Rekenvoorbeeld

Bart heeft €100.000 aan vermogen in box 3. Bij zijn belastingaangifte over 2021 betaalt hij over €50.000 afgerond 0,59% belasting, oftewel €295. Over 2022 wordt dit 0,56% over 49.350 (€100.000 – 50.650), oftewel zo’n €276. Bart merkt dit overigens pas in de aangifte inkomstenbelasting die hij doet in het voorjaar van 2023.

Ook voor hogere vermogens

Ook als je meer vermogen hebt, word je over 2022 iets minder zwaar belast. Het veronderstelde rendement voor de tweede schijf gaat van 4,5% naar 4,37%. Dat wordt ook wel fictieve of forfaitaire vermogen genoemd. Daarover heft de Belastingdienst weer 31%. Dat is afgerond 1,35% (2021: 1,4%) belasting.

Bij een vermogen boven de €1.036.418 in box 3 rekent de belastingdienst met een rendement van 5,53%. Dat is in 2021 nog 5,69%. Over dat deel van het vermogen betaal je dus 1,71% belasting (2021: 1,76%).

‘Stelsel discriminerend’

Ondanks de jarenlange kritiek op het box-3-stelsel, houdt dit nog altijd niet goed rekening met de werkelijke rendementen. Volgens de rechter is het hierdoor discriminerend. Het kabinet wil nog in 2021 de mogelijkheden presenteren voor een nieuw box 3-stelsel.

Zie verder: