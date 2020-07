Negatieve spaarrente: wat kun je doen?

Banken rekenen al negatieve rente

De rente op spaarrekeningen zonder beperkende voorwaarden komt in Nederland niet meer boven de 0,3% uit. Bij Triodos Bank, Van Lanschot-dochter Evi, ABN Amro (vanaf 1 april 2020) en ING (vanaf 1 april 2020 boven de €100.000) staat de spaarrente inmiddels op 0%.

Vermogende klanten hebben al te maken met een negatieve spaarrente, bijvoorbeeld bij:

Van Lanschot (-0,2% voor tegoeden boven de €2,5 miljoen en -0,4% boven de €5 miljoen)

ABN Amro (-0,5%, boven de €2,5 miljoen per klant)

ING (met ingang van 1 juli 2020, -0,5% boven de €1 miljoen per rekening)

Rabobank (met ingang van 1 juli 2020, -0,5% boven de €1 miljoen per rekening)

Bunq rekent 3 cent 'bewaargeld' per €1000, zodra je saldo boven de €100.000 uitkomt. Met een saldo van €150.000 is dat omgerekend €547,50 per jaar

Triodos voert op 1 juli 2020 negatieve rente in (-0,5%) voor spaargeld boven de €100.000. Daarnaast gaat de duurzame bank €2 per maand rekenen voor het aanhouden van een spaarrekening. Het aanhouden van een jeugdspaarrekening blijft gratis

Ook huizenkopers kunnen te maken krijgen met een negatieve spaarrente. De bank stort de koopsom of waarborgsom meestal eerst op een derdenrekening van de notaris. Hierop staan ook bedragen van andere kopers gestald. Zodra het saldo boven de grens uitkomt (bijvoorbeeld €1 miljoen bij ING), dan moet de notaris zelf negatieve rente betalen aan de bank. Deze kosten zal hij doorbelasten aan zijn klanten. Bij een koopsom van €350.000 betekent dat rond de €70 aan extra kosten voor de koper.

ECB de boosdoener

Voornaamste 'boosdoener' is de Europese Centrale Bank (ECB). Deze instantie is verantwoordelijk voor het monetaire beleid van de Europese Unie en bepaalt de hoogte van de rente. Die rente is al lange tijd extreem laag. Dat komt omdat de ECB niet wil dat mensen sparen, maar juist geld uitgeven. Dat is goed voor de economie.

In de tussentijd hebben banken flink last van de lage rente. Naar eigen zeggen maken ze zelfs verlies op het bewaren van spaargeld van particulieren. Ze onderzoeken of en hoe ze deze verliezen kunnen doorberekenen aan hun klanten.

Maar ze zijn huiverig om (als eerste) een negatieve spaarrente in te voeren voor particuliere spaarders. Dit omdat zo'n besluit ongetwijfeld nadelige publiciteit zal opleveren.

Wat doen spaarders?

Wij vroegen 7000 panelleden wat zij zouden doen bij een negatieve spaarrente. De meesten (23%) stappen in eerste instantie over naar een bank die nog wel wat rente geeft. Ook het geld van de bank halen en thuis bewaren, scoort met 20% hoog. Het thuis bewaren van grote bedragen is risicovol, vooral vanwege de kans op verlies of diefstal.

In de afbeelding staan de resultaten van het onderzoek.

In juni 2020 peilden wij nogmaals de mening van onze achterban. Bijna twee derde van de 6.858 respondenten wil spaargeld van de bank halen bij een negatieve spaarrente over bedragen lager dan €100.000. Nog eens 1 op de 6 overweegt dat.

Bijna de helft van de ondervraagden gelooft niet in de belofte van diverse banken om geen negatieve spaarrente te rekenen tot €100.000. En bijna 80% vindt dat banken de voorwaarden niet eenzijdig mogen wijzigen om negatieve spaarrente te mogen rekenen.

Wat vindt de Consumentenbond?

Wij vinden spaargeld van de bank halen ongewenst. Daarom stuurden wij op 12 november 2019 een brandbrief naar minister Hoekstra van Financiën. We vroegen hem om een wettelijk verbod op negatieve spaarrente, in elk geval tot €100.000.

In reactie op onze brief liet de minister weten dat hij 'een negatieve rente voor gewone spaarders zeer ongewenst' vindt. Ook vindt hij het 'van groot belang dat gewone spaarders voldoende mogelijkheden houden om te bankieren bij een bank die geen negatieve rente rekent.' Het gewenste wettelijke verbod is er echter helaas (nog) niet.

Op 22 juni deden wij daarom opnieuw een klemmende oproep aan de minister om spaarders ten minste tot €100.000 te vrijwaren van negatieve spaarrente. 'Gesprekken die u met banken heeft gevoerd, hebben geleid tot een tijdelijke geruststelling. De signalen gaan op dit moment echter de verkeerde kant uit. Een wettelijke regeling om deze garantie te bieden, vinden wij daarom noodzakelijk', aldus Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond.

Deze keer lieten wij onze brief vergezeld gaan van een advies van Boels Zanders Advocaten. Daarin staat onder meer dat het ‘openbreken’ van lopende spaarovereenkomsten met particulieren juridisch gezien oneerlijk en onredelijk bezwarend is voor de klant.

Wat doen de banken?

De grote banken zeggen voorlopig geen negatieve spaarrente te gaan rekenen aan klanten met maximaal €100.000 op hun spaarrekening. Ondertussen passen ABN Amro (1 april 2020), ING (1 april voor zakelijke klanten, 1 juli 2020 voor particuliere spaarders) en Rabobank (1 juli 2020) wel de algemene voorwaarden aan, zodanig dat een negatieve spaarrente mogelijk wordt.

Centraal Beheer deed dat als eerste al in januari 2020. Bij Moneyou (dochter van ABN Amro) geldt vanaf mei 2020 dat de rente op een gewone of kwartaalspaarrekening 'positief of 0% kan zijn'. Dus níet negatief. Vanaf 18 juni is de rente bij Moneyou overigens 0%.

Per 1 juni 2020 heeft Knab (een dochter van Aegon) in de voorwaarden van haar spaarrekening de mogelijkheid toegevoegd om negatieve rente in rekening te brengen.

Triodos kondigde half april aan per 1 juli 2020 een half procent rente te incasseren over spaargeld boven de €100.000. De bank heeft de Voorwaarden Sparen daar inmiddels (24 juni) op aangepast.

Nationale-Nederlanden Bank hanteert per 21 mei 2020 3 'saldoklassen': t/m €100.000, van €100.000 t/m €1 miljoen en boven de €1 miljoen. De aangepaste voorwaarden maken het ook mogelijk de rente op 0% te zetten (bovende €1 miljoen gebeurt dit al) of negatieve rente te rekenen. Verder mag je nog maximaal 2 internetspaarrekeningen bij N-N aanhouden; 1 voor jezelf en 1 en/of-rekening.

Alternatieven bij negatieve spaarrente

Maar er zijn meer alternatieven als jouw bank een negatieve spaarrente invoert. Zo kun je overstappen naar een andere aanbieder. Bij bijvooorbeeld NIBC Direct, LeasePlan Bank of Knab is de spaarrente structureel hoger dan bij de grote banken. Maar die laatste heeft dus wel zijn voorwaarden gewijzigd (zie hierboven).

Spaardeposito

Als je voor langere tijd zekerheid zoekt, kun je het spaargeld dat je niet direct nodig hebt ook op een spaardeposito storten. Het nadeel hiervan is dat je het geld tussentijds niet of alleen tegen hoge kosten kunt opnemen. Ook loop je rente mis als de spaarrente tussentijds weer omhoog gaat. Maar dat lijkt de komende tijd niet erg waarschijnlijk.

Geld thuis bewaren

De optie om je geld van de bank te halen en thuis te bewaren blijft over. Dat is niet verboden, maar boven de €542 per persoon (2020) ontkom je ermee niet aan het betalen van vermogensbelasting. Bovendien kleven er risico's aan. Het geld kan verloren gaan door brand of inbraak. De aanschaf van een brand- en inbraakwerende kluis is in dat geval een serieuze overweging.

