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SamsungJet 60 turbo zwart, groen

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  • Gewicht stofzuiger:  2,3 kg
  • Gebruiksduur:  -
  • Inhoud stofbak:  -

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