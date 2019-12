Eerste indruk|De Orb-it is een handstofzuiger die opvalt door zijn vormgeving. Hij is bijna helemaal rond, op een klein stukje na waarmee hij op zijn standaard staat. Voor gebruik klap je de zuigmond en het handvat uit.

De Black & Decker Orb-it is een kleine handstofzuiger zo rond als een bolletje.

De Orb-it is makkelijk te gebruiken maar alles eraan is klein; de zuigmond is klein waardoor je lang bezig bent met een relatief klein stukje oppervlak en de container is klein en moet dus vaak geleegd worden. Dit alles is door zijn formaat wel te verwachten.

Vormgeving

Met het ontwerp heeft Black & Decker echter wel iets in handen. De Orb-it ziet er geheel anders uit dan andere handstofzuigers op de markt. En het ontwerp viel bij veel mensen in de smaak. Kinderen vonden het net een Pokémon-poppetje en ze wilden er daarom dolgraag dingen mee opzuigen. Maar door zijn formaat en de vorm nodigt de Orb-it ook erg uit om ermee te gaan rollen. Als ouders moet je daar dus wel rekening mee houden.

Door de vormgeving is het niet ondenkbaar dat je hem in de woonkamer een prominent plekje geeft. Wat wij daarbij nog misten is een extra functie zoals bijvoorbeeld een ingebouwd klokje; daarmee zou de Orb-it - als hij niet aan het zuigen is - nog iets meer kunnen toevoegen dan alleen design in de woonkamer.

In detail

Om te zuigen moet je eerst het handvat en de zuigmond uitklappen. Dat gaat eenvoudig, als je een van de twee omhoog tilt komt de ander vanzelf mee. Ben je klaar dan druk je op een knop bovenop en beide klappen vanzelf weer in.

Op het handvat zit de aan-uitknop, deze moet je tijdens het zuigen ingedrukt houden. Gelukkig kost dat niet al te veel kracht.

Op de zuigmond past ook verlengstukje met borstel. Die zit behoorlijk vastgeklemd en is daarom wat lastig te plaatsen en te verwijderen. Dat verlengstukje heeft een eigen houdertje die je onder het laadstation haakt.

De vuilcontainer is makkelijk los te klikken en schud je leeg boven de prullenbak. Het schoonmaken van het filter in die container is een minder leuk werkje. Het filter is wel los te halen van de container zodat je overal goed bij kunt.

Welke kleur?

Op de site van Black & Decker kun je een foto van je huiskamer uploaden waarna je advies krijgt welke kleur het beste past bij jouw huiskamer. Helaas liep bij ons de upload steeds vast. Maar goed, zo moeilijk is het kiezen van een kleur nou ook weer niet.

Specificaties

Er zijn 6 verschillende kleuren: groen, rood, blauw, magenta, wit en zwart.

De Orb-it wordt geleverd met een laadstation en een extra opzetborsteltje.

Opgegeven inhoud vuilcontainer: 180 ml.

De geclaimde gebruikstijd: 8 minuten.

De opgegeven laadtijd: 16 uur.

Een indicatielampje geeft aan dat hij aan het laden is.

Afmeting: doorsnede 15 cm.

Gewicht: 0,75 kg.

Spanning 4,8 Volt.

Gebruik

Om de Orb-it te gebruiken moet je eerst het handvat en de stofzuigermond uitklappen. Als je hem niet gebruikt zet je hem op het laadstation, je drukt op de bovenste knop en handvat en stofzuigermond klappen weer in.

Tijdens het zuigen moet je de aan-uitknop ingedrukt blijven houden.

Stof en vuil worden in een kleine container opgevangen die je boven de prullenbak leegt als hij vol is.

Die container is voorzien van een filter dat afhankelijk van het gebruik op den duur vervangen moet worden. Dat filter is los verkrijgbaar.

Lees ook ons koopadvies als je van plan bent een kruimeldief aan te schaffen.