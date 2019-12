Eerste indruk|Dyson Cinetic Big Ball is een stofzuiger die zichzelf, door middel van een bal, weer rechtop zet als hij omvalt. Daarnaast heeft hij nog een aantal vernieuwende aspecten. Sommige zijn handig, maar hij overtreft de verwachtingen niet.

Cinetic Big Ball is de nieuwe serie stofzuigers van Dyson. De stofzuigers verschillen in accessoires en wij bekeken de Dyson Cinetic Big Ball Absolute. Het is een stofzuiger die bestaat uit een bal, waardoor hij soepel zou volgen en zichzelf automatisch weer rechtop zet als hij omver valt. D

aarnaast heeft hij nog enkele vernieuwingen, zoals een flexibele handgreep, accessoires en zelfreinigende filters. De modellen uit de serie verschillen in bijgeleverde accessoires en prijs.

We zijn positief over enkele vernieuwingen, zoals het vanzelf rechtop draaien en de zelfreinigende filters. Maar voor een prijs van €630 verwacht je een solide, degelijke stofzuiger. Die indruk geeft de Dyson Cinetic Big Ball zeker niet.

Voordelen

Stofzuiger rolt weer rechtop.

Geen onderhoud vereist.

Met alle accessoires valt er iets te kiezen.

Flexibel handvat zorgt voor bewegingsvrijheid en voorkomt knikken van het snoer.

Zuigkracht is te verlagen door een ring aan te trekken.

Nadelen

Prijs.

Constructie voelt niet solide.

Klep van de bak is kwetsbaar en kan openschieten.

Slang zit soms in de weg.

Vrij zwaar.

Geen opbergruimte voor de accessoires.

Big Ball

De stofzuiger is een cylinder met een bal, die deels bestaat uit de 2 wielen. Op de bal klik je het stofreservoir, waar de luchtstroom doorheen gaat. De motor zit in de bal.

Wanneer de stofzuiger omkiepert, rolt hij inderdaad vanzelf weer omhoog. Dat is prettig, want dat zorgt ervoor dat je je minder om de stofzuiger hoeft te bekommeren en daardoor sneller door kunt zuigen. Hij volgt prima, maar niet beter dan een stofzuiger met goede wielen. Daarbij is hij vrij zwaar.

Flexibele handgreep

De Dyson Cinetic Big Ball heeft een flexibele handgreep, die ervoor zorgt dat de slang van voor naar achter en van links naar rechts mee kan bewegen. Volgens Dyson zorgt dit voor meer controle en veelzijdiger schoonmaken.

Zuigen op hoogte gaat inderdaad prima en je beweegt hem gemakkelijk heen en weer. Toch is dit zónder ook wel te doen.

Wij zien het als een voordeel dat de slang minder snel knikt. Dit is namelijk een kwetsbaar punt van een stofzuiger.

Een nadeel is dat de slang soms dichterbij de zuigbuis blijft. Tijdens het zuigen komt de slang zo voor je voeten.

Luchtstroomregelaar

De luchtstroom wordt doorbroken en de zuigkracht neemt af, wanneer je aan een ring trekt aan de handgreep. Dit heeft hetzelfde effect als het openzetten van een schuifje aan de zuigbuis. Tevens gaat de turboborstel er minder hard door draaien. Het is de enige manier om de zuigkracht lager te zetten.

De ring werkt goed. Een kleedje is bijvoorbeeld lastig te zuigen zonder het verlagen van de zuigkracht. Nadeel is dat het aantrekken van de ring intuïtief verkeerd lijkt om de zuigkracht te verlagen.

Je verwacht eerder een hardere zuigkracht bij het aantrekken. Overigens werkt ook het in- en uitschuiven van de zuigbuis tegenovergesteld aan wat men gewend is bij andere stofzuigers.

Accessoires

De Cinetic Big Ball Absolute wordt geleverd met vele hulpstukken en accessoires. Hoewel er handige opzetstukken bij zitten, vragen we ons af of je dit allemaal gaat gebruiken.

De accessoires zijn te verwisselen met een kliksysteem wat goed werkt. Twee accessoires kunnen aan de zuigbuis worden bevestigd. De overige accessoires nemen veel ruimte in om op te bergen.

Musclehead vloerzuigmond

Dit is het standaard mondstuk. Het heeft geen selector voor harde vloeren en tapijt zoals vele standaard mondstukken. Het mondstuk past de hoogte aan de ondergrond aan. Daarnaast kun je met een schuifje 2 openingen sluiten om de zuigkracht bij de grote opening te vergroten.

Het mondstuk bestaat uit veel verschillende, bewegende onderdelen. Dit is meestal niet de beste combinatie met stof en haren.

Parketborstel

Deze parketborstel heeft - anders dan de meeste parketborstels - een flexibele aansluiting. Hierdoor blijft hij beter plat op de grond staan als je bijvoorbeeld onder de bank zuigt. Ook beweegt hij soepel van links naar rechts.

Buigbare uitschuifbuis

Dit kun je op de zuigbuis klikken en uitschuiven. Hierdoor kun je de buis verlengen en kun je grotere afstanden overbruggen.

‘Reach under’ borstel en een klein borsteltje

Deze accessoires klik je op de uitschuifbuis om bijvoorbeeld onder kasten te reiken.

Overige accessoires

Electroborstel voor tapijt.

Kleine turboborstel voor meubels.

Combinatie-hulpstuk voor kieren en een zachte borstel.

Trapzuigmond.

Connector om accessoires van vorige Dyson series aan te kunnen sluiten.

Connector om accessoires aan de zuigbuis te klikken.

Stofreservoir

De ruime stofbak schuift open door een knop naar beneden te drukken. Hierdoor schuift het vuil naar beneden en schuiven de filters schoon. Pas daarna klapt het klepje open en valt het vuil eruit.

De filters in één beweging schoonvegen is een goede verbetering, maar de bak – vooral het klepje - voelt fragiel aan. De klep sluit niet altijd goed. De rubberen rand klapt wat dubbel en de sluiting is te klein. Het risico bestaat hierdoor dat de klep vroegtijdig openklapt en het vuil eruit valt.

Constructie

Alle onderdelen van de stofzuiger zijn van kunststof. Dit heeft tot gevolg dat het plastic kraakt tijdens het schoonmaken, wat geen degelijke indruk geeft. Er zijn veel kleine, bewegende onderdeeltjes zoals schuifjes en wieltjes.

Hoe meer van deze onderdelen, hoe meer er kapot kan gaan of vastloopt in contact met stof en haren. Ook de aan- en uitknop en de knop om het snoer op te rollen ogen klein en kwetsbaar.

Vergelijkende test

De stofzuiger is inmiddels ook getest in onze vergelijkende stofzuigertest. Bekijk de testresultaten van de Dyson Cinetic Big Ball Absolute.

