Vernieuwd energielabel voor stofzuigers

Maximaal 900 watt

Vanaf september hebben alle stofzuigers die nieuw op de markt worden gebracht een motorvermogen van maximaal 900 watt. Dit is een minder grote verandering dan 3 jaar geleden, toen de motorvermogens van gemiddeld 2000 watt ineens maar maximaal 1600 watt werden. Het overgrote deel van de stofzuigers die nu verkocht worden, heeft al een motorvermogen van 900 watt of lager.

Lager wattage vergelijkbare zuigprestaties

Al in 2014 bleek dat de stofzuigers met een lager vermogen nog steeds goed schoonzuigen. De stofzuigers zijn vooral efficiënter geworden. Ook nu zullen de stofzuigers nog steeds kwalitatief goed zijn. De top 20 uit onze stofzuigertest bestaat nu al enkel uit stofzuigers met een wattage van maximaal 900 watt. De Beste uit de Test heeft een motorvermogen van 800 watt.

Strengere kwaliteitseisen

Vanaf september verandert ook het energielabel op de nieuwe stofzuigers. De kwaliteitseisen worden verder aangescherpt. Veruit de meeste stofzuigers voldoen al aan de nieuwe eisen.

Energie-efficiëntieklasse

Straks is de maximale energie-efficiëntieklasse A+++, in plaats van een A nu. Stofzuigers die nu een E, F of G hebben, zullen aangepast worden. Van alle stofzuigers die we getest hebben, is dat nog geen 10%.

Jaarlijkse energieverbruik

Het maximale jaarlijkse energieverbruik wordt 43 kWh in plaats van maximaal 62 kWh nu. Dat komt overeen met een huidige energie-efficiëntie klasse D. Dat scheelt je per jaar zo’n €4 aan elektriciteit.

Stofopname

De minimale eisen voor zuigprestaties op tapijt en harde vloeren worden verder aangescherpt. De hoeveelheid stof die de stofzuigers straks minimaal moeten opzuigen, komt overeen met wat nu een E-klasse zou zijn. Veruit de meeste stofzuigers die we getest hebben, heeft een hogere klasse dan dat.

Stofuitstoot

Een stofzuiger mag straks maar 1% van de opgezogen stof weer uitstoten. Uit onze test blijkt dat er momenteel zeer weinig stofzuigers zijn die meer dan 1% weer uitstoten. Lees meer over filters en stofallergie.

Geluid

Er komt een maximale eis van 80 decibel aan het geluid van de stofzuiger. Onze geteste stofzuigers produceren gemiddeld zo’n 76 dB. Meer dan 10% van onze geteste stofzuigers heeft nu een geclaimd aantal decibel boven de 80. Lees meer over het gebruiksgemak van stofzuigers.

Levensduur

Er komen levensduureisen voor de slang en de motor. Een goede ontwikkeling, wat ertoe kan leiden dat stofzuigers langer meegaan. Maar er is binnen de Europese Commissie veel discussie (geweest) over de exacte uitvoering ervan. Het is wachten op de nieuwste documentatie over de uitvoering van de criteria. Lees meer over levensduur van stofzuigers.

