Stofzuigers mét of zonder zak

Je hebt sledestofzuigers in allerlei varianten; mét en zonder stofzak of met waterfilter. Wat is eigenlijk het verschil? En hoe werkt zo'n stofzuiger precies?

Gewone stofzuigers

De gewone stofzuigers heten ook wel sledestofzuigers vanwege het ‘karretje’ wat je achter je aan trekt. Vroeger zaten hier sledes onder in plaats van wielen. Het is het type stofzuiger dat doorlopend wordt getest in de stofzuigertest, die je terugvindt in de stofzuigervergelijker en waarvan je de beste stofzuigers kunt bekijken.

Gewone stofzuigers hebben vrijwel altijd een snoer (anders dan steelstofzuigers), zuigen de stof op met een mondstuk en vangen het stof op in een stofzak of stofbak en stoffilters. Zuig met deze stofzuigers geen bouwstof, vloeistof of heel grof vuil op. Filters kunnen verstopt raken, de stofzuigerzak kan scheuren of borstels en motor kunnen beschadigen. Daarvoor kun je beter een waterstofzuiger of bouwstofzuiger gebruiken.

Stof opvangen

Kies je voor een gewone stofzuiger, dan zal je eerst moeten kiezen tussen een model mét of zonder stofzak. Vrijwel alle stofzuigermerken, op Dyson na, hebben zowel modellen mét als zonder stofzak. Ruim een kwart tot een derde van alle verkochte stofzuigers is zakloos.

Wanneer er een stofzak in de stofzuiger zit, houdt deze de vuile deeltjes zo goed mogelijk vast. Het is daarmee het eerste en belangrijkste filter.

Bij een stofzuiger zonder stofzak, wordt het vuil opgevangen in een stofbak of stofreservoir. Deze stofzuigers maken gebruik van ‘cycloontechnologie’ waarbij de lucht via een soort spiraal door de container draait. Grotere stofdeeltjes komen door de centrifugerende kracht tegen de buitenwand van de stofbak aan en vallen vervolgens naar de bodem van de bak. Deze stofzuigers worden daarom ook wel cycloonstofzuigers genoemd.

Zak of zakloos: de verschillen

Mét stofzak Zonder stofzak Gemiddeld betere zuigkracht Gemiddeld minder zuigkracht Prettiger stofzakken verwisselen Stofbak legen is een stoffige klus Kosten en gedoe van stofzakken kopen Stofzakken kopen niet nodig Grotere stofopvang Vaker legen van de stofbak Gemiddeld iets stiller Iets lawaaiiger, maar er zijn hele stille te vinden

Zuigkracht

Gemiddeld zuigt een stofzuiger met stofzak iets beter dan een zakloze, maar de verschillen worden steeds kleiner en er zijn zakloze modellen te koop die uitstekend schoonzuigen.

Verwisselen en legen

Bij het verwisselen van de stofzak kom je minder in aanraking met het stof dan bij het legen van een stofbak. In een stofzak wordt het vuil bij elkaar gehouden, maar met een zakloze stofzuiger klop je het stof zo de lucht in. Het is daarmee een stoffig klusje. Dat maakt een stofzuiger met stofzak geschikter voor mensen met stofallergie.

Stofzakken kopen

Naast dat het kopen van stofzuigerzakken geld kost (zo’n €2), kan het soms ook lastig zijn om de juiste zak te vinden. Heb je niet de juiste zak, dan kan dat voor problemen zorgen. Bij zakloze stofzuigers heb je dat gedoe niet. Ze zijn daarom ideaal als je het vervelend vindt om stofzakken te kopen. Je leegt slechts de bak en je bent weer klaar om verder te zuigen.

We nemen de kosten van stofzuigerzakken mee in de berekening voor de Beste Koop stofzuiger.

Capaciteit

Stofzakken hebben over het algemeen een grotere capaciteit dan stofbakken, waardoor je er meer stof in kunt opvangen. Wij meten hoeveel stof je maximaal kunt opvangen en houden daarbij geen rekening met markeringen op de stofbak. Houd je daar wel rekening mee, dan past in een stofreservoir nog minder stof.

Lawaai

Voorheen waren zakloze stofzuigers een stuk lawaaiiger dan stofzuigers met zak. Gemiddeld genomen zijn stofzuigers met zak nog steeds stiller. Maar tegenwoordig kun je hele stille zakloze stofzuigers met flinke zuigkracht in de winkels vinden. Vergelijk stofzuigers op geluid of kijk op het energielabel.

Geen verschil: afname zuigkracht als er meer stof in zit

Er wordt gezegd dat de zuigkracht sneller afneemt met een stofzuigerzak dan met een stofbak, maar dat blijkt niet uit onze tests. In beide categorieën vind je stofzuigers die goed of juist slecht de zuigkracht behouden naarmate hij voller raakt. Ook zien we dat de stofzuigers die goed zijn in het behouden van de zuigkracht van alle merken kunnen zijn.

Stofzuigers met waterfilter

Bij sledestofzuigers met een waterfilter gaat de luchtstroom via water. De stofdeeltjes worden vastgehouden door het water. De watercontainer kun je met kraanwater vullen en na gebruik weer legen. Stofzuigers met een waterfilter claimen een minimale stofuitstoot en zouden daarom met name geschikt zijn voor mensen met stofallergie.

Tests van onze Portugese collega's wijzen uit dat deze stofzuigers absoluut niet de beste zijn qua stofuitstoot. Ze halen amper een voldoende en sommige zelfs dikke onvoldoendes. Ook is onderzocht dat in het water schimmels kunnen ontstaan, wat zeker niet wenselijk is bij een allergie.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke stofzuigers goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste stofzuiger

Zo werkt je stofzuiger het best

Een stofzuiger werkt in feite als een filter van de luchtstroom. Vieze lucht wordt naar binnen gezogen en het vuil wordt vastgehouden in een zak of bak en filters. Schone lucht wordt weer uit de stofzuiger geblazen.

Zodra de stofzuiger wordt aangezet, zet de motor een turbine in werking die er door drukverschil voor zorgt dat het apparaat lucht en vuil aanzuigt. De luchtstroom verplaatst zich van de zuigmond door de zuigbuis, slang en slede naar het uiteinde van de stofzuiger.

Voor een optimaal werkende stofzuiger zijn de volgende onderdelen belangrijk:

Efficiënt mondstuk

Een goed mondstuk is zo vormgegeven dat er een zo'n breed mogelijke luchtstroom in de zuigbuis terechtkomt. Er lekt zo weinig mogelijk lucht langs de randen van het mondstuk. Lees meer overmondstukken.

Een goed mondstuk is zo vormgegeven dat er een zo'n breed mogelijke luchtstroom in de zuigbuis terechtkomt. Er lekt zo weinig mogelijk lucht langs de randen van het mondstuk. Lees meer overmondstukken. Gesloten luchtstroom

Hoe efficiënter de lucht door de stofzuiger kan stromen, hoe groter de zuigkracht. Dit verschil merk je goed als je de luchtstroomregelaar open zet. Bij een goede stofzuiger sluiten alle onderdelen naadloos op elkaar aan, zodat er geen lucht kan lekken.

Hoe efficiënter de lucht door de stofzuiger kan stromen, hoe groter de zuigkracht. Dit verschil merk je goed als je de luchtstroomregelaar open zet. Bij een goede stofzuiger sluiten alle onderdelen naadloos op elkaar aan, zodat er geen lucht kan lekken. Goede doorstroom

Te veel vuil in de filters, stofzak of bak houdt de luchtstroom tegen. Hierdoor kan de zuigprestatie verminderen en de motor oververhit raken.Onderhoud een stofzuiger daarom goed.

Te veel vuil in de filters, stofzak of bak houdt de luchtstroom tegen. Hierdoor kan de zuigprestatie verminderen en de motor oververhit raken.Onderhoud een stofzuiger daarom goed. Efficiënte filters

Een goed filter houdt zo veel mogelijk (kleine) stofdeeltjes tegen, voordat de lucht weer wordt uitgeblazen. Een motorfilter beschermt zo de motor, een uitblaasfilter vangt de laatste deeltjes op.Lees meer over filters en stofallergie.

Lees ook: