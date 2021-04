Kruimeldief kopen: waar let je op?

Wat is een kruimeldief?

Een kruimeldief of kruimelzuiger is een snoerloze handstofzuiger waarmee je kleinere oppervlaktes schoon zuigt. Hij is vooral bedoeld om snel bij de hand te hebben bij kleine ongelukjes of voor een kleine, supersnelle schoonmaakronde waarvoor je niet de gewone stofzuiger wil pakken. En een kruimeldief is handig op plekken waar geen stroom is, zoals in de auto.

Wij testen geen kruimeldieven, maar wel steelstofzuigers met kruimeldief erop of die je kunt ombouwen tot kruimelzuiger.

Voordelen Nadelen Snoerloos

Gemakkelijk in kleine ruimtes of op kleine oppervlaktes

Snel gebruiksklaar, je pakt het er gemakkelijk even bij

Gemakkelijk op te bergen

Lichtgewicht apparaat Lange oplaadtijd

Klein opvangbakje, dus vaak legen

Grote stukken vuil blijven vastzitten

Minder geschikt voor grotere oppervlaktes dan een steelstofzuiger

Lawaaiig

Accu van een kruimeldief

Kruimelzuigers werken op een lithium-ion (Li-ion) of nikkel-metaalhydride (NiMH) accu. Uit eerdere tests bleek dat kruimeldieven met een Li-ion accu beter zuigen, sneller opladen en minder energie verbruiken dan die met een NiMH-accu. Er wordt gezegd dat Li-ion accu’s langer meegaan, omdat ze goed herlaadbaar zijn en geen 'geheugen' hebben. Over het algemeen zijn kruimelzuigers met een Li-ion accu wel duurder dan met een NiMH accu. Lees meer over stofzuigeraccu's.

Gebruiksduur van 10 tot bijna 30 minuten

Het verschilt sterk hoelang een kruimeldief met een volle accu kan zuigen. De gebruiksduur loopt uiteen van zo’n 10 minuten tot bijna een half uur. Wanneer er een turbofunctie op zit, zuigt hij daarmee krachtiger maar minder lang.

Laadstation aan de muur

De meeste kruimeldieven laden op via een laadstation. Die hangt aan de muur of staat op de grond. Sommige kruimeldieven laden op met een stekkertje.

Oplaadduur kan oplopen tot 24 uur

Het verschilt sterk hoelang het opladen duurt, van zo’n 3 uur tot wel 24 uur. Het is handig als de kruimelzuiger een lampje heeft waaraan je kunt zien of hij opgeladen is.

Opzetstukken bij een kruimeldief

Met het standaardmonstuk kun je niet alle soorten vuil opzuigen. Mondstukken die vaak met kruimeldieven worden meegeleverd zijn:

Kierenmondstuk en zachte borstel

Vaak worden kruimeldieven geleverd met een kierenmondstuk, waarmee je in lastige hoekjes kunt komen. Vaak zit er ook een klein, zacht borsteltje bijgeleverd.

Uitschuif- of omklapmondstuk

Enkele kruimeldieven hebben een mondstuk dat je kunt uitschuiven of omklappen om makkelijker op een lastig bereikbare plek te kunnen zuigen.

Turbomondstuk

Voor huisdierharen zijn er speciale gemotoriseerde mondstukken, waarbij een borstel ronddraait en de haren oppakt.

Vloeistoffen

Een wet&dry-kruimeldief kan ook vloeistof opzuigen en heeft hiervoor een speciaal, siliconen mondstukje.

Gebruiksgemak van een kruimeldief

Gewicht en volume

Het gewicht van een kruimeldief kan sterk variëren. De lichtste zijn zo'n 0,5 kg, de zwaarste kunnen meer dan 3 kg wegen! Let ook op het volume van het apparaat. Een compacte kruimeldief is gemakkelijker te gebruiken en op te bergen.

Capaciteit en onderhoud

Kruimeldieven hebben een klein opvangbakje voor het stof, variërend van 300 tot zo’n 600 ml. Check hoe gemakkelijk het bakje te legen is en hoe gemakkelijk je de filters kunt verwisselen.

Bediening

Bij sommige kruimeldieven moet je continu de knop ingedrukt houden, terwijl je bij andere een schuifje omzet. Er zijn ook kruimeldieven met meerdere standen, zoals een turbostand waarmee hij krachtiger kan zuigen.

Lawaai

Het lawaai van een kruimeldief kan sterk verschillen, van zo’n 60 dB (decibel) tot wel 80 dB op 1 meter afstand. Het is handig om dit in de winkel uit te proberen.

