stofzuigers-halen-levensduurtest-niet

Nieuws|Het realistisch testen van de levensduur van apparaten is lastig. Toch testen we bij stofzuigers al jaren of de motor lang genoeg blijft draaien en of het snoer weer goed terugrolt. De meeste stofzuigers halen de eindstreep. Maar niet allemaal. Zo blijkt ook weer uit de nieuwste testresultaten.

Falende stofzuigers

Elke geteste stofzuiger doorgaat de levensduurtest van de motor en het snoeroprolmechanisme. De meeste stofzuigers doorstaan dit glansrijk. Enkele stofzuigers stokken halverwege. Zo blijkt ook uit onze nieuwste resultaten. Dit keer haakt een Philips vroegtijdig af.

Kwetsbare onderdelen

Stofzuigers kunnen op vele verschillende punten kapot gaan. Denk aan kwetsbare punten als de slang, of de aansluiting van het mondstuk. Vaak is het moeilijk om dit kwetsbare punt realistisch te simuleren. Voor stofzuigers hebben we 2 kwetsbare punten gedestilleerd: de motor en het snoeroprolmechanisme. Alle stofzuigers doorgaan dezelfde test en zo wordt op deze punten het kaf van het koren gescheiden.

Afgesleten koolborstels

De stofzuigers worden gedurende 550 uur steeds 14 minuten aan en een halve minuut uitgezet. Als je 1 uur per week stofzuigt, simuleert dit een gebruik van bijna 11 jaar. De meeste stofzuigers redden dit gemakkelijk, maar af en toe stokt er eentje vroegtijdig. Meestal is duidelijk te zien dat de koolborstels van de motor zijn afgesleten. In enkele gevallen doet zich een elektronisch probleem voor. De stofzuiger krijgt hierdoor een lager rapportcijfer, afhankelijk van of hij stopt bij 100 uur of bij 490.

Lui snoer

Het snoer wordt 1000 keer uitgetrokken en moet dan vanzelf weer volledig terugrollen. Als je eens per week het snoer in en uitrolt, staat dat gelijk aan ruim 19 jaar. Ook dit is geen probleem bij de meeste stofzuigers. Enkele snoeren rollen na een paar honderd keer niet volledig meer in. Ook hierom krijgen ze punten in mindering.

Help mee!

Heb je een stofzuiger die er vroegtijdig de brui aan gaf? Help mee andere consumenten te informeren door een review achter te laten bij die specifieke stofzuiger in de Vergelijker. Wij houden ook een scherp oog op deze meldingen.

Weten welke stofzuigers het beste scoren? Vergelijk de testresultaten.