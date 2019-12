Miele Blizzard CX1 zakloze stofzuiger (IFA 2016)

Nieuws|Miele deed niet aan zakloos stofzuigen, tot nu. Op de IFA in Berlijn, één van de grootste 'consumer electronics' beurzen ter wereld, was hun grootste aandachtstrekker de Miele Blizzard CX1. Wij bekeken hoe deze eerste zakloze stofzuiger van Miele werkt. Lees en kijk met ons mee met de video.

Update januari 2017: Inmiddels is deze stofzuiger getest in ons lab. Bekijk de testresultaten van de Miele Blizzard serie in de productvergelijker.

Conclusie

De Miele Blizzard onderscheidt zich van andere zakloze stofzuigers door het gebruik van 2 opvangbakken en meerdere filters. De reden waarom Miele de stofzak nog niet vaarwel had gezegd, was dat het schoonmaken van zo’n bak niet ideaal is. Hun focus ligt daarom nu vooral op het hygiënische aspect van de Blizzard. Het systeem lijkt goed uitgedacht en werkt prettig. Miele zou hier wel eens de andere zakloze stofzuigers op achterstand kunnen zetten als het gaat om hygiënischer legen van de stofbak.

Bak voor fijn stof

De bak voor fijn stof hoef je volgens Miele maar zo’n 2 keer per jaar schoon te maken. Omdat het fijne stof apart wordt opgevangen, zou er bij het legen van de grote opvangbak minder stof vrijkomen. In de bak voor het fijne stof zit een filter dat de stofzuiger automatisch reinigt wanneer het nodig is. De stofzuiger stopt dan even 20 seconden en laat het filter ronddraaien zodat stof naar beneden in de bak valt. Hij geeft aan dat hij dit gaat doen als het indicatielampje bovenop geel wordt. Je kunt dit filter ook zelf legen door op dat kopje te drukken. Als het lampje rood is moet je het filter afspoelen, 24 uur laten drogen en de bak legen.

Het verwijderen en legen van de stofbakken gaat vrij makkelijk, en het lijkt er zeker op dat er bij het legen van de hoofdbak minder stof vrijkomt. De Blizzard CX1 is voorzien van een HEPA-filter. Op de beurs konden we natuurlijk niet meten hoe het gesteld is met de stofuitstoot. Dat én natuurlijk het opzuigen van stof, gaan we testen als de Blizzard verkrijgbaar is. Met het gebruiksgemak lijkt het in elk geval wel goed te zitten.

Energielabel

De Blizzard CX1 heeft 2 motor opties 'EcoLine' en 'Powerline'. De EcoLine modellen, met 900 watt maximaal vermogen, hebben energieklasse A. Die met Powerline motoren (1.200 watt) de energie-efficiëntieklasse C. In de stofverwijdering op tapijt valt de Blizzard in klasse B. Voor het verwijderen van stof op de harde vloer valt de Blizzard in beide categorieën in klasse A. Lees meer over het energielabel.

Uitvoeringen

De Miele Blizzard kan worden ingesteld op 4 zuigniveaus. Hij heeft een bereik van 10 meter en is verkrijgbaar in 3 verschillende kleuren. Verder kun je kiezen uit een draaiknop of druktoetsen voor het selecteren van het niveau en aan- en uitschakeling op de handgreep, of op de stofzuiger zelf. Er is ook een cat & dog variant verkrijgbaar.

