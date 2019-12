Nieuwe generatie robotstofzuigers wordt steeds slimmer

Nieuws|De nieuwste robotstofzuigers brengen op verschillende manieren de ruimte in kaart. Door middel van een app kun je op de plattegrond aangeven waar de robot wel of niet moet schoonmaken. In de video laten we vanaf de IFA 2017 zien hoe de robots van verschillende merken hierin zijn ontwikkeld. Je ziet de Miele Scout RX2 (€830), iRobot Roomba (€980), Neato Botvac D7 Connected en Bosch Roxxter.