Nieuwe stofzuigers van AEG en Miele

Assortiment omgooien

Met de komst van het vernieuwde energielabel voor stofzuigers passen fabrikanten het winkelaanbod aan. Nieuwe stofzuigers hebben sinds september 2017 een motorvermogen van maximaal 900 watt. De oude stofzuigers verkopen langzaam uit.

Niet alle fabrikanten passen het gehele assortiment aan. Het nieuwe label kan bijvoorbeeld ook gewoon weer op bestaande stofzuigers die al een laag motorvermogen hadden. Maar doordat sommige fabrikanten het assortiment drastisch aanpassen, zijn er gevolgen voor de geteste stofzuigers en de Beste uit de Test en Beste Koop.

Nieuwe Miele stofzuigers

Alle geteste stofzuigers van Miele zullen worden vervangen voor nieuwe modellen. Dus ook de predicaatmodellen zullen uitverkocht raken. De resultaten van de eerste nieuwe opvolgers publiceren we begin januari. En ook de maanden erna zal het overzicht van geteste Miele stofzuigers langzaamaan worden aangevuld.

De nieuwe modellen verschillen technisch van de oude, maar zullen wel dezelfde naam behouden. Dat maakt het er niet duidelijker op. Wij zullen daarom de bijbehorende EAN-codes vermelden.

Nieuwe AEG stofzuigers

Ook de geteste stofzuigers van AEG worden vervangen. Deze opvolgers krijgen wél een nieuwe naam, waarbij het 1’tje in de typenaam een 2’tje wordt. Ook dit zal gevolgen hebben voor de predicaatmodellen. Hiervan houden we de verkrijgbaarheid dan ook nauwlettend in de gaten.

Beste uit de Test en Beste Koop stofzuigers

Elke maand bekijken we welke stofzuiger op dat moment Beste uit de Test of Beste Koop zijn. Hierin nemen we de stofzuigers die onvoldoende verkrijgbaar zijn niet meer mee. Hierdoor kunnen oudere stofzuigers ineens een predicaat ontvangen. Dit kan natuurlijk weer veranderen als straks de opvolgers zijn getest.

