Zelfde stofzuigers, andere naam en prijs

Nieuwe typenamen AEG

Sinds september hebben de stofzuigers een andere naam, vanwege de nieuwe ‘visual identity’ van AEG. De stofzuigers hadden namen als ASP7110 , APF6110 en ASPC7110 . Deze luisteren nu naar de namen VX7-1-DB , VX6-1-LR , LX7-1-DB . De V in VX staat voor Vacuum cleaner, de L in LX voor bagLess. Het cijfer erachter geeft de klasse aan.

Vergelijkbare broertjes

Bij een overgang als deze, zijn beide stofzuigers nog een tijd lang in de winkels te vinden. Inmiddels verdwijnen de oude typenamen uit de winkels, maar je kunt hier en daar nog eentje aantreffen. We hebben zowel de oude als de nieuwe AEG stofzuigers in de vergelijker staan. Dit geldt ook voor vergelijkbare broertjes met dezelfde testresultaten, maar met andere namen, hulpstukken, kleuren en prijzen.

Hogere richtprijs

De stofzuigers zien er hetzelfde uit en AEG geeft ze dezelfde adviesprijs als de oude types. Maar verkopers staan vrij om per model een verkoopprijs te bepalen. En uit de prijspeiling is gebleken: nieuwe namen, nieuwe prijzen. De stofzuigers zijn vrijwel allemaal (iets) duurder geworden. In de vergelijker zie je de recente prijs- en winkelinformatie vinden.

Beste Koop aangepast

Een AEG stofzuiger met oude typenaam had de beste prijs-kwaliteit verhouding en was daarmee Beste Koop. We berekenden dit opnieuw met de nieuwe prijzen en nieuwe typenamen. De Beste Koop is nu iets duurder gebleken.