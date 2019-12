Steelstofzuiger van Lidl

Eerste indruk|Lidl verkoopt een goedkope snoerloze steelstofzuiger die ook als kruimeldief te gebruiken is. Fijn om er even bij te pakken in plaats van de stofzuiger. Wij probeerden hem zelf en waren niet teleurgesteld.

Conclusie: werkt goed in de normale stand

De Silvercrest steelstofzuiger van de Lidl zuigt prima in de normale stand en houdt het vol tot de accu leeg is. In de ECO-modus, die veel stiller is, gaat het lang zo goed niet.

Hoe goed werkt de steelstofzuiger Silvercrest?

Tijdens het uitproberen bleek al gauw dat de ECO-modus - deze stofzuiger heeft 2 standen - het opzuigen van zwaarder vuil, zoals rijst en kattenbakkorrels, niet goed aankan. Hij lijkt het op te zuigen, maar alles valt er van onderen weer uit. SilverCrest adviseert de ECO-modus te gebruiken. Dat zal zijn omdat de gebruiksduur daarmee 2 keer zo lang is. Wij hebben ervaren dat je voor het zwaardere vuil beter de gewone stand kunt gebruiken. Dat kan met één druk op de knop. In de gewone stand doet hij het goed tot het einde van de accu. Dat valt niet tegen!

Is hij fijn in gebruik?

Met z'n 2,2 kilo is deze steelstofzuiger niet zwaarder dan andere. Wat het gebruik ervan wel zwaar maakt is dat je de aan/uit-knop moet blijven indrukken. Verder ziet hij er mooi degelijk uit en is hij lekker wendbaar. Het legen van de stofbak vergt wel enige handigheid. Voor je het weet heb je het HEPA-filter in de vuilnisbak laten vallen. Ook het terugklikken van de stofbak gaat niet echt makkelijk, maar er kan best wat rommel in. Aan de 2 zijkanten van het motordeel zitten stoffilters, die er gemakkelijk in en uit te halen zijn. Deze steelstofzuiger heeft 2 standen: een gewone en een zogenaamde ECO-modus. Die laatste is een stuk stiller dan de gewone zuigstand. In de gewone stand is de herrie behoorlijk vervelend.

Hulpstukken

De wandhouder is ook het oplaadstation én je kunt er de hulpstukken in opbergen:

een elektrische zuigmond voor vloeren;

een grote en een kleine ronde borstel;

een zuigmond voor spleten.

Deze hulpstukken laten zich gemakkelijk op de zuiger bevestigen met een hoorbare klik. Ze zijn met en zonder steel te gebruiken. Er zijn geen schroeven bijgeleverd om de wandhouder te bevestigen.

Technische gegevens van de fabrikant

Gewicht: 2,2 kg

Accu: li-Ion 22.2V

Vermogen: 120 W

Stofreservoir: 0,7 l

Laadtijd: 4 uur

Gebruiksduur: 20 minuten in de normale modus, 40 minuten in de ECO-modus

