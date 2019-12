Teleurstellende Dysons

We testten 5 Dysons, 2 vergelijkbare uit de Cinetic Big Ball serie en 3 vergelijkbare uit de Big Ball serie. De Cinetic technologie zou ervoor zorgen dat hij geen zuigkracht verliest en zelfs de kleinste stofdeeltjes worden opgevangen. De Big Ball zorgt ervoor dat de stofzuiger weer rechtop komt te staan als hij omkiepert.

Goed stoffilter

En uit de test blijkt inderdaad; de Dyson Cinetic Big Ball filtert het stof uitstekend en stoot geen stof meer uit. Ideaal voor als je allergisch bent voor huisstofmijt. Ook behoudt ‘ie goed de zuigkracht naarmate de bak voller raakt. In tegenstelling tot de Dyson Big Ball. Hierbij verstoppen de filters juist tijdens de test.

Tegenvallende levensduur en gebruiksgemak

Maar de Cinetic Big Ball valt vooral tegen in de levensduurtest. De motor van de Cinetic Big Ball stopt al voor de standaard 550 uur. Hierdoor behalen de stofzuigers een lager rapportcijfer. Daarnaast gooien de modellen uit de twee series geen hoge ogen op gebruiksgemak. Daarover berichtten we eerder al in onze eerste indruk.

De vergelijkbare Dysons uit de twee series verschillen in kleur en accessoires. De Dyson Cinetic Big Ball Animal Pro en Absolute hebben een turbo mondstuk. Toch zuigt ‘ie daarmee niet beter stof van tapijt dan het gewone mondstuk. Huisdierharen verwijdert het turbo mondstuk wel moeiteloos van het tapijt. Daarop laat het gewone mondstuk het weer flink liggen.

Bekijk alle testresultaten van de nieuw geteste stofzuigers in de vergelijker. Of lees de uitgebreide eerste indruk, inclusief video, van de Dyson Cinetic Big Ball Absolute.