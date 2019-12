Vileda Virobi: review

We hebben de Vileda Virobi robotstofzuiger getest op een houten gladde vloer. Het resultaat was niet geweldig. Ongeveer 30% van het stof wordt opgeveegd. Verreweg het meeste stof wordt naar de muur en hoeken van de kamer geveegd, of komt in de wielen terecht.

Met het haar van huisdieren kan de Virobi beter overweg. 97% van de haar wordt opgeveegd. Toch komt ook hier weer een deel tegen de muur en in de hoeken terecht.

De buitenste ring van de veger wordt niet gebruikt om te vegen. De ring vouwt bovendien omhoog tegen de muur. Er is zo geen goed contact tussen de veger en de vloer waardoor het stof juist de hoeken ingeduwd wordt.

De Virobi maakt niet heel veel geluid, maar is zeker ook niet stil te noemen.

Positieve punten

Duidelijk handleiding;

Makkelijk te bedienen knoppen;

Het wegwerpdoekje is makkelijk te bevestigen en te verwijderen;

De wielen laten geen sporen na op de vloer;

Huisdierharen worden verwijderd.

Negatieve punten

Een lampje dat de staat van de batterij aangeeft, ontbreekt;

Er zit geen algemene aan/uit-knop op;

Herkennen van obstakels gaat niet goed, de Vileda Virobi stoot overal tegen aan.

Conclusie

Het is de vraag of je €42,50 wilt uitgeven aan een robot met alleen een veegfunctie, de kosten voor de wegwerpdoekjes niet meegerekend. De robotveger is leuk om te zien, maar een veger en stoffer en blik is veel efficiënter. Vind je een schoonmaakrobot stiekem toch heel leuk, dan kan een robotstofzuiger een optie zijn. Wel duurder, maar die kan in ieder geval wel het stof opzuigen.

Wat is de Vileda Virobi?

De Vileda Virobi is een robotveger met een doorsnede van 29,2 cm; hij weegt 437 gram en is maar 6,3 cm hoog. Hierdoor kan hij makkelijk onder het meubilair schoonmaken.

Batterij

In de Virobi zit een oplaatbare batterij. Helaas is er geen indicatielampje dat de staat van de batterij weergeeft. Volgens de gebruiksaanwijzing duurt het 8 uur om de batterij op te laden. Bij het korte veegprogramma stopt de robot na 30 minuten. Bij het lange programma stopt de robot als de batterij leeg is. Dit duurt ongeveer 3,5 uur. Wordt de batterij meer dan 15 uur opgeladen, dan kan het lange programma zelfs 4 tot 5 uur duren.

Te koop

De Vileda Virobi is te koop bij Blokker voor €42,50 inclusief 3 wegwerpdoekjes. Los bij te kopen 20 wegwerpdoekjes voor €6.