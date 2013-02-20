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Conclusie

Het is de vraag of je €42,50 wilt uitgeven aan een robot met alleen een veegfunctie. Daarbij hebben we de kosten voor de wegwerpdoekjes niet meegerekend. De robotveger is leuk om te zien, maar een veger en stoffer en blik is veel efficiënter. Vind je een schoonmaakrobot stiekem toch heel leuk? Dan kan een robotstofzuiger een optie zijn. Wel duurder, maar die kan in ieder geval wel het stof opzuigen.

Hoe goed werkt de Vileda Virobi?

We hebben de Vileda Virobi robotstofzuiger getest op een houten gladde vloer. Het resultaat was niet geweldig. Ongeveer 30% van het stof wordt opgeveegd. De robotstofzuiger veegt het meeste stof naar de muur en de hoeken van de kamer. Of het stof komt de wielen terecht.

Met het haar van huisdieren kan de Virobi beter overweg. 97% van de haar wordt opgeveegd. Toch komt ook hier weer een deel tegen de muur en in de hoeken terecht.

De buitenste ring van de veger wordt niet gebruikt om te vegen. De ring vouwt bovendien omhoog tegen de muur. Er is zo geen goed contact tussen de veger en de vloer waardoor het stof juist de hoeken ingeduwd wordt.

De Virobi maakt niet heel veel geluid, maar is zeker ook niet stil te noemen.

Positieve punten

Duidelijk handleiding

Knoppen kun je makkelijk bedienen

Het wegwerpdoekje kun je makkelijk bevestigen en verwijderden

De wielen laten geen sporen na op de vloer

Hij verwijderd huisdierharen

Negatieve punten

Er zit geen lampje op dat de staat van de batterij aangeeft

Er zit geen algemene aan/uit-knop op

Herkennen van obstakels gaat niet goed, de Vileda Virobi stoot overal tegen aan.

Productspecificaties Vileda Virobi

De Vileda Virobi is een robotveger met een doorsnede van 29,2 cm; hij weegt 437 gram en is maar 6,3 cm hoog. Hierdoor kan hij makkelijk onder het meubilair schoonmaken.

Batterij

In de Virobi zit een oplaatbare batterij. Helaas is er geen indicatielampje dat de staat van de batterij weergeeft. Volgens de gebruiksaanwijzing duurt het 8 uur om de batterij op te laden. Bij het korte veegprogramma stopt de robot na 30 minuten. Bij het lange programma stopt de robot als de batterij leeg is. Dit duurt ongeveer 3,5 uur. Wordt de batterij meer dan 15 uur opgeladen, dan kan het lange programma zelfs 4 tot 5 uur duren.

Te koop

De Vileda Virobi is te koop bij Blokker voor €42,50 inclusief 3 wegwerpdoekjes. Los bij te kopen 20 wegwerpdoekjes voor €6.