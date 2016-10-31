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13 nieuwe tablets getest

Nieuws
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In oktober 2016 hebben we weer testresultaten van in totaal 13 nieuwe tablets toegevoegd.  Er is voor ieder wat wils: van kleine 8-inch modellen voor onderweg tot een 12-inch tablet met toetsenbord voor op de bank of op het bureau. Het gros van de modellen heeft echter een schermformaat van 10 inch. Zowel bij de kleine als bij de grote tablets zit er een degelijke budget tablet tussen. De prijzen variëren van €85 tot €800. Er zijn 6 nieuwe tablets die goedkoper zijn dan €200, waaronder enkele met een prima testresultaat.
Elvin Dujardin

Elvin Dujardin   Expert ElektronicaGepubliceerd op:31 oktober 2016

Tablet buiten

Zowel de scores als de prijzen lopen sterk uiteen. De beste 2 tablets kosten ongeveer €350 en scoren met een 7,7 best goed, maar er zitten ook 2 onvoldoendes tussen. De slechtste tablet scoort slechts een 4,3 maar is dan ook een stuk minder prijzig.

Het is een beetje een dooddoener, maar wie meer betaalt, krijgt vaak ook een beter product. Dat geldt ook voor tablets, maar dat betekent niet dat er voor een krapper budget geen goede tablets te vinden zijn. Zes van de 13 nieuwe tablets kosten minder dan €200 en 2 daarvan scoren met een 7 of hoger een dikke voldoende. Dit zijn tablets met een 8-inch en een 10-inch scherm.

Wil je weten om welke tablets het gaat? Bekijk dan de testresultaten in onze tabletvergelijker. Sorteer op testdatum voor de meest recent geteste modellen.

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