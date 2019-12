13 nieuwe tablets getest

Nieuws|In oktober 2016 hebben we weer testresultaten van in totaal 13 nieuwe tablets toegevoegd. Er is voor ieder wat wils: van kleine 8-inch modellen voor onderweg tot een 12-inch tablet met toetsenbord voor op de bank of op het bureau. Het gros van de modellen heeft echter een schermformaat van 10 inch. Zowel bij de kleine als bij de grote tablets zit er een degelijke budget tablet tussen. De prijzen variëren van €85 tot €800. Er zijn 6 nieuwe tablets die goedkoper zijn dan €200, waaronder enkele met een prima testresultaat.