13 nieuwe tablets getest

Zowel de scores als de prijzen lopen sterk uiteen. De beste 2 tablets kosten ongeveer €350 en scoren met een 7,7 best goed, maar er zitten ook 2 onvoldoendes tussen. De slechtste tablet scoort slechts een 4,3 maar is dan ook een stuk minder prijzig.

Het is een beetje een dooddoener, maar wie meer betaalt, krijgt vaak ook een beter product. Dat geldt ook voor tablets, maar dat betekent niet dat er voor een krapper budget geen goede tablets te vinden zijn. Zes van de 13 nieuwe tablets kosten minder dan €200 en 2 daarvan scoren met een 7 of hoger een dikke voldoende. Dit zijn tablets met een 8-inch en een 10-inch scherm.

Wil je weten om welke tablets het gaat? Bekijk dan de testresultaten in onze tabletvergelijker. Sorteer op testdatum voor de meest recent geteste modellen.