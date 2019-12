Conclusie

De Acer Iconia Tab 10 A3-A40-N9NM lijkt gemaakt voor het kijken van video en film, en dat kan goed met deze tablet vanwege het grote hd-scherm en het goede geluid. De accu in deze tablet is aardig, je kunt ongeveer 3 films op één volle batterij kijken. Helaas komt het scherm een stuk minder goed uit de verf in lichte omgevingen en zijn vingerafdrukken erg goed zichtbaar. Al met al een prima tablet om 's avonds thuis op de bank te gebruiken en om video's op te kijken.

Uiterlijk

De rand van deze Acer tablet is opvallend. De tablet is zwart – zoals vele tablets – maar is afgewerkt met goudkleurige knoppen en speakers aan de zijkanten. Ook de camera en logo’s aan beide kanten hebben gouden accenten.

De behuizing voelt prettig aan, maar de tablet is niet heel erg solide. Je drukt de achterkant gemakkelijk een beetje naar achteren wanneer je de tablet vasthoudt. Het scherm steekt iets meer uit dan de speakers, waardoor een rand ontstaat tussen beide, dat kan vervelend zijn omdat je de tablet daar ook vasthoudt. De geribbelde plastic achterkant voelt wel prettig aan.

Bij de tablet zit een uitklapbare houder. Met de houder zet je de tablet eenvoudig op een tafel, handig als je een film gaat kijken.

Beeldscherm matig

Het scherm heeft een hoge pixeldichtheid. Dat betekent dat hij de afbeeldingen scherp kan afbeelden. Een voorwaarde om hd-films op de hoogste kwaliteit te kunnen kijken. Toch had het contrast beter gekund en is de reflectie hinderlijk, zeker buiten of in lichte ruimtes. Daardoor zie je jezelf of lampen terug in het scherm, waardoor je het beeld niet goed kunt bekijken. Ook vingerafdrukken zijn duidelijk zichtbaar. Door een matige kijkhoek wordt het beeld minder wanneer je niet recht voor de tablet zit, bijvoorbeeld als je met z’n tweeën een film kijkt.

Geluid

Geluid wordt afgespeeld in een nieuw en verbeterd audioformaat met de naam ‘DTS-HD’. Dit formaat behoudt meer geluidsinformatie van de oorspronkelijke bron dan gebruikelijk. Het verschil zul je hooguit merken wanneer je de tablet op een externe geluidsbron aansluit. Dat kan via een 3.5mm kabeltje of via de micro-hdmi-aansluiting. Deze hdmi-aansluiting zit verstopt achter een vrij onhandig klepje aan de bovenkant. Wanneer je deze aansluiting veel gaat gebruiken lijkt de kans groot dat dit klepje een keer stuk gaat.

De speakers - die naast het scherm zitten - leveren een vrij goed geluid voor een tablet, zeker voor deze prijs. Het geluid klinkt helder, maar een klein beetje blikkerig en zonder goede lage bastonen.

Bediening gemakkelijk

De Iconia tablet is gemakkelijk te bedienen. Op de voorkant zitten links van het scherm grote volumeknoppen en op de bovenkant zit de aan/uit knop. Rechts naast het scherm is een ‘MediaMaster’ knop te vinden, met deze knop kun je wisselen tussen verschillende beeld- en geluidsinstellingen om deze aan te passen aan de manier waarop de tablet gebruikt wordt. In de praktijk is het verschil niet zo heel groot en zul je niet voortdurend wisselen tussen de verschillende standen. Deze knop had daarom best wat minder prominent geplaatst kunnen worden.

Accu en camera

De accu van de tablet presteert aardig. Met een volle batterij kun je ongeveer 3 films kijken. De camera's aan zowel de voor- als achterzijde zijn erg slecht, de tablet is daardoor een stuk minder geschikt om te Skypen.

Besturingssysteem en apps

Op de tablet staat Android 6.0, één van de nieuwere versies van dit besturingssysteem. Dat is fijn, want een nieuwe versie is veilig in het gebruik en ondersteunt de meeste apps. Hopelijk zal Acer de tablet ook in de toekomst voorzien van nieuwe Android-versies. Het hoofdscherm wijkt nauwelijks af van een kale Android-versie, de navigatie door de menu's en het wisselen tussen verschillende apps werkt daardoor erg prettig.

Op de Iconia Tab 10 staan een aantal handigheidjes van Acer die je kunnen helpen in het gebruik. Zo is het mogelijk een screenshot te maken door 3 vingers naar elkaar toe te slepen. De tablet ontgrendelen doe je door met 5 vingers tegelijk op het scherm te tikken; handige toevoegingen.

De andere voorgeïnstalleerde apps zijn minder interessant aangezien de meeste ook gewoon via de Play Store te downloaden zijn, of omdat er betere alternatieven zijn. Omdat deze apps nu op de tablet voorgeïnstalleerd staan is het op deze tablet niet mogelijk om ze te verwijderen.