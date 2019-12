Eerste indruk|Met Blendle Premium ontvang je voor €10 per maand een dagelijkse selectie van 20 artikelen uit kranten en tijdschriften. Wij probeerden de leesdienst tijdens de gratis proefperiode. Is het abonnement je geld waard?

Conclusie

Blendle Premium is een uitkomst voor digitale lezers die niet gebonden willen zijn aan een krant of tijdschrift. Wij vonden niet alle aanbevelingen die we kregen tijdens de gratis proefperiode logisch, maar het aanbod was over het algemeen interessant genoeg. Wil je liever geen abonnement? Dan kun je bij Blendle nog steeds per artikel betalen.

Wat is Blendle Premium?

Blendle is een leesdienst waar je tot voor kort alleen kon betalen per artikel of editie. Met Blendle Premium krijg je voor €10 per maand elke dag een selectie van 20 artikelen aangeboden. In Blendle kun je aangeven welke onderwerpen je interessant vindt en welke kranten of bladen je graag leest. De redactie van Blendle kiest 3 artikelen voor jou. Een algoritme bepaalt welke overige artikelen jij waarschijnlijk interessant vindt. De selectie is ook gebaseerd op de artikelen die je daadwerkelijk leest.



Prijs en voorwaarden

Blendle Premium kost €10 per maand en begint met een gratis proefperiode van 5 dagen. De proefperiode stopt automatisch. Kies je voor een abonnement, dan wordt dat maandelijks automatisch verlengd. Opzeggen kan ieder moment. Overigens behoud je je Blendle-profiel en kun je losse artikelen blijven kopen.

103 kranten en tijdschriften

Er doen 103 titels mee aan Blendle Premium. Daaronder vallen ongeveer alle grote Nederlandse en Vlaamse tijdschriften en kranten. Opvallende afwezige is NRC; Engelstalige artikelen zijn er ook niet. Wil je ze lezen dan moet je per stuk betalen.

App of browser

Blendle Premium kun je gebruiken in de browser of in een app voor Android en iOS. Beide platformen zijn aantrekkelijk vormgegeven en makkelijk in gebruik. Elke dag krijg je 20 artikelen bovenaan je timeline. Artikelen die je niet hebt kunnen lezen, blijven gratis toegankelijk. Je vindt deze artikelen onderaan de pagina.

Geen Netflix

Blendle vergelijkt zich graag met Netflix, maar die vlieger gaat niet helemaal op. Bij Netflix kun je gratis kiezen uit het hele aanbod en bij Blendle niet. Blendle geeft je elke dag 20 artikelen en wil je daarbuiten iets lezen dan moet je er los voor betalen. Dat is natuurlijk niet ideaal. Alles staat of valt dus bij een goede selectie. Om er een indruk van te krijgen gebruikten 3 personen Blendle Premium tijdens de gratis proefperiode.

De lezers zijn redelijk tevreden over de artikelen die ze tijdens de proefperiode ontvingen. Wat opvalt is dat je regelmatig suggesties krijgt uit een categorie waar je niet voor gekozen hebt. Zo kregen we stukken in de categorieën crime en showbizz, terwijl dat niet paste bij de voorkeuren (en leesgeschiedenis).

Libelle en Volkskrant

Ook komt een artikel weleens uit een blad dat niet past bij je voorkeuren. De Margriet en Libelle zijn toch heel anders van toon dan de New Scientist, Volkskrant en Trouw. Betere suggesties, bijvoorbeeld de VPRO-gids en Quest, waren er gelukkig voldoende.

In Blendle kun je elk artikel liken, maar ook negatief beoordelen. Blendle geeft aan dat dit invloed heeft op de suggesties die je daarna krijgt. Hoe goed het onderliggende algoritme de selectie aanpast, is op basis van de proefperiode niet te zeggen.



Naast je persoonlijke selectie ontvang je elke dag 3 must-read artikelen die gekozen zijn door de redactie van Blendle. Deze artikelen krijgt elke abonnee en staan dus los van je leesvoorkeuren.

Privacy

Blendle geeft aan dat ze de privacy van de gebruikers belangrijk vindt. De privacyvoorwaarden-pagina is redelijk kort en in begrijpelijker taal geschreven dan bij de meeste andere diensten. Toch zijn we niet helemaal tevreden. Net als bij andere diensten moet je bij Blendle een account aanmaken met je persoonlijke gegevens. Daarin wordt bijgehouden welke artikelen je leest en welke lezers je volgt. Standaard staat het delen van bepaalde gegevens aan derde partijen, zoals uitgevers en Facebook ‘aan’. Als Blendle privacy werkelijk belangrijk vindt, dan had het op ‘uit’ moeten staan, en had ze de instelling ook niet helemaal aan het eind van de privacyverklaring geplaatst.

Blendle geeft aan dat de gegevens ‘gehashed’ zijn, en zo hoort dat ook. Maar dit wil zeker niet zeggen dat het anoniem blijven van je identiteit gewaarborgd is.

