Eerste indruk|Blendle biedt losse artikelen uit alle grote kranten en meer dan 50 tijdschriften. We hebben de website en de apps van Blendle uitgeprobeerd. We zijn er behoorlijk enthousiast over: de online-knipseldienst is een verrijking voor nieuwshongerige consumenten.

Blendle: review

Update 12 februari 2015

Conclusie

Blendle is ideaal voor het lezen van losse krantenartikelen. Je stelt met veel gemak je eigen krant samen. Delen werkt goed en voegt veel toe aan je leeservaring. Een beter te doorzoeken archief zou mooi zijn. De Blendle Trending app toont alleen door de redactie geselecteerde artikelen, dat voelt wel wat beperkt. Je krijgt van Blendle €2,50 tegoed cadeau bij het registeren, genoeg om het eens uit te proberen.

Apps van Blendle

Eerder schreven we al over de website van Blendle, waar je losse artikelen kunt lezen zonder de hele krant aan te hoeven schaffen. Inmiddels heeft Blendle ook apps.

Voor Android en Windows Phone is er een app die er eigenlijk precies hetzelfde uitziet als de website. Zo beschik je onder andere over een zoekfunctie, kun je door alle kranten bladeren, kun je zelf bepaalde onderwerpen toevoegen waar je interesse in hebt, zie je de 'trending' artikelen en kun je het restende tegoed zien.

Blendle Trending app

Voor Apple iOS is er vanaf vandaag de Blendle Trending beschikbaar. Wij probeerden alvast een exclusieve testversie voor de iPhone.

De app ziet er strak uit. De artikelen worden weergeven als een grote witte titel op een beeldvullende foto.

Je kunt door de verschillende artikelen bladeren door met je vinger over het scherm naar rechts te swipen (vegen). Als je het wat lijkt, dan swipe je naar beneden en kun je het begin van het artikel lezen. Als je nog verder naar beneden swiped, dan schaf je het artikel aan en kun je het helemaal lezen. Dit werkt intuïtief. Prijzen liggen zo rond de 10 a 20 cent voor een kort artikel, voor een lang artikel betaal je wat meer.

En mocht je per ongeluk een artikel hebben gekocht door al dat swipen, kun je onderaan het artikel gewoon je geld terugvragen.

Selectie van artikelen

Blendle kiest er bewust voor om alleen ‘Staff Picks’ te tonen; de redactie maakt dagelijks een selectie van interessante artikelen. Dit zijn er tientallen, je raakt dus niet snel uitgelezen. Maar je hebt dus lang niet alle opties die je op de website of in de andere apps hebt. Je kunt niet door de kranten bladeren of een ouder artikel zoeken. Je hebt wel je ‘leeslijst’, daar kun je artikelen bewaren als je ze later wilt lezen. Dus je zou met een omweg nog artikelen kunnen zoeken via de website, vervolgens op je leeslijst zetten en dan lezen in de app.

Dit was even wennen, maar ergens begrijpen we het wel. Blendle Trending biedt alleen de essentie voor mensen die snel iets interessants willen lezen en niet willen zoeken. Maar toch voelt het soms wat beperkt, en hadden we het overzicht van het resterende tegoed en een zoekfunctie wel fijn gevonden.

Hieronder lees je de review over Blende van 28 april 2014

Er gaat weinig boven uitgebreid de krant lezen op zaterdagochtend. Maar 'de krant' heeft veel concurrentie. Op Twitter en Facebook worden de interessante verhalen je op een presenteerblaadje aangereikt.. Om losse artikelen te lezen moet je de hele krant kopen of een abonnement nemen. Niet bij Blendle: 1 keer inloggen en je hebt toegang tot de inhoud van alle grote kranten en 19 tijdschriften. Ideaal want zo lees en betaal je alleen voor de artikelen die ertoe doen.

Blendle in beta

Blendle was langere tijd in testfase en alleen voor uitgenodigde pers. Tijdens deze periode konden gebruikers feedback geven over de dienst. Blendle kon zo gestaag sleutelen aan de dienst. Wij zijn ongeveer een maand voor de introductie begonnen met lezen.

Bij Blendle kun je snel aan de slag. Voordat je kunt gaan lezen moet je eerst een account en wachtwoord aanmaken. Dat is zo gedaan. Bij het testaccount zat €2,50 tegoed: genoeg voor een eerste leessessie. Je tegoed opwaarderen is ook makkelijk. Je kunt betalen met creditcard, PayPal en (heel fijn!) met iDeal.

Wat kost Blendle?

Lezen op Blendle kan duur uitpakken. Elke uitgave bepaalt zijn eigen prijzen, dus is het lastig een goed beeld te vormen van de kosten. Bij de Volkskrant betaal je €0,25 per artikel of €0,15 voor een korter verhaal. Een schappelijke prijs: een losse zaterdageditie op de iPad kost €1,80. Bij de NRC kost een artikel €0,10 cent voor een kort artikel en €0,15 voor een langer stuk. Dit is niet het hele verhaal want voor sommige lange artikelen betaal je €0,10 per kader waardoor een artikel alsnog €0,50 kost. Opinieblad de Groene Amsterdammer vraagt €0,89 voor zijn stukken. Het gaat dan wel om stukken van 1500 woorden en langer. Daar ben je dus wel even zoet mee.

Beginnersfoutjes

Blendle is nog niet af. Er zitten opmaakfoutjes in: afbeeldingen van te lage resolutie en illustraties die over meerdere pagina's zijn uitgesmeerd. Ook kwam het een aantal keren voor dat de website de pagina's heel traag of niet wilden laden. In een column van Bas Heijne stonden zinnen dubbel. Heel erg is dit allemaal niet. Veel van deze puntjes zijn er in de definitieve versie vast uitgehaald.

Hoe bevalt het lezen?

Blendle leest lekker weg. Onder het kopje Bladeren staan de covers van kranten en tijdschriften. Klik je op een uitgave dan kun je pagina voor pagina door de krant bladeren. Ga je met muis of vinger op een artikel staan dan wordt het vlak grijs en zie je de prijs van het artikel. Klik erop en je kunt beginnen met lezen. Een artikel is horizontaal uitgelijnd; bij langere artikelen moet je daardoor veel scrollen.

Artikelen delen

Het grote pluspunt van Blendle is delen. Net als op Twitter kun je artikelen delen met andere lezers die je volgt. Volg je de juiste personen dan heb je altijd een relevante leeslijst op maat. De tijdlijn met 'trending' en 'realtime' artikelen maakt dat je niet snel iets mist.

Lastig zoeken

Het archief van Blendle gaat terug tot het moment van verschijnen; Volkskrant heeft een archief sinds januari, Elsevier sinds twee weken. Je kunt artikelen zoeken op trefwoorden, de resultaten zijn chronologisch gerangschikt. Ze staan horizontaal weergegeven als knipsels met kop, korte intro en eerste paragraaf tekst. Ben je op zoek naar een ouder artikel dan scroll je je een lamme arm. Dat kan beter. Bijvoorbeeld onder elkaar met alleen de kop en 1 regel beschrijving. Of nog mooier: zelf kiezen welke informatie er wordt getoond, zoals bij sommige rss-readers.

Lees ook:

Wat is Blendle?

Bij Blendle kun je kranten- en tijdschriftartikelen lezen in de browser op pc, tablet en smartphone. Het leesoppervlak schaalt zich naar de afmetingen van je scherm (html 5). Er is een Blendle app voor Android en Windows Phone en vanaf vandaag ook 'Blending Trending' voor Apple iOS.

Wat kost het?

Voor €0,10 tot €0,89 per artikel kun je cherry picken in het aanbod van zo'n beetje alle grote kranten en meer dan 50 tijdschriften.

Hoe werkt Blendle?

Ongeveer zoals iTunes van Apple. Je moet eerst een account aanmaken voor toegang. Om een artikel te kopen, moet je een tegoed nemen van minimaal €5. Betalen kan met creditcard, iDeal en Paypal.

Sociaal lezen

Blendle lezen doe je niet alleen. Een interessant artikel kun je delen en voorzien van een korte tekst over de inhoud. Net als op Twitter kun je bij Blendle andere lezers volgen, zodat je verzekerd bent van een continue stroom aan interessante verhalen.