Eerste indruk|De Buffalo MiniStation Air is een draadloze externe harde schijf (500 GB) met een oplaadbare accu. De schijf is niet alleen een opslagmedium, maar kan ook bestanden als foto's, muziek en films streamen naar smartphones, tablets en andere computers. Is het apparaat zijn meerprijs waard ten opzichte van een gewone externe harde schijf?

Wat is de Buffalo MiniStation Air?

De Buffalo MiniStation Air (HDW-P500U3) (€150) is een draadloze externe harde schijf. De schijf heeft een ingebouwde accu en een eigen draadloze beveiligde Wifi-zender/ontvanger en is daardoor extra geschikt voor mobiel gebruik. Tablets en smartphones kunnen de schijf vanuit een gratis app benaderen, laptops kunnen de schijf benaderen door vanuit hun besturingssysteem een draadloze netwerkverbinding te maken. Muziek, foto's en video's op de schijf worden vervolgens draadloos gestreamd naar de tablet, smartphone of laptop.

Bestanden draadloos wegschrijven naar de MiniStation kan ook. Met een capaciteit van 500 gigabyte passen er tientallen films, duizenden foto's of een enorme muziekverzameling op de MiniStation Air. En, ook handig: Je kunt de schijf gebruiken met maximaal acht apparaten tegelijk, waarvan er maximaal drie tegelijk kunnen streamen.

Omdat de MiniStation Air zelf beschikt over een draadloze Wifi-zender/ontvanger, ben je niet afhankelijk van de aanwezigheid van een draadloos netwerk dat gebruikt wordt voor bijvoorbeeld internet. De MiniStation Air is daardoor overal te gebruiken, dus ook op plekken waar geen internetverbinding via 3G of Wifi mogelijk is.

De MiniStation Air is bij uitstek geschikt voor apparaten zonder usb-ingang, zoals de iPad en iPhone. Apparaten die wel een usb-poort hebben, zoals een pc of laptop, kunnen ook bekabeld worden benaderd met een bijgeleverde usb-kabel. De schijf fungeert dan als een 'gewone' externe harde schijf om bestanden van te lezen en naar op te slaan.

Heb je Bluetooth op je audio-installatie in de auto? Dan kun je de MiniStation Air ook via de smartphone of tablet met die installatie verbinden. Je favoriete muziek wordt daarna via een stream afgespeeld.



Inhoud van de verpakking:

MiniStation Air;

Usb-datakabel;

Usb-powerkabel;

Opbergzakje;

Snelstartgids.

Specificaties:

Usb 3.0 poort;

Accu: 2860 mAh;

Gewicht: 285 gram;

Formaat: 13 x 8,4 x 2,3 centimeter;

Opslaggeheugen: 500 GB;

WiFi-ondersteuning voor smartphones / tablets met minimaal iOS 4.0 (Apple) of minimaal Android 2.3;

USB-ondersteuning voor desktops / laptops met Windows 7 (32-bit/64-bit), Vista (32-bit/64-bit), XP(32-bit), Mac OS X 10.5 en hoger.

WiFi beveiligd met een WPA2-versleuteling;

Ondersteunde fotoformaten: Android: JPEG, GIF, PNG, BMP, WebP (Android 4.0 en hoger). iOS: GIF, JPEG, PNG, TIF, BMP.

Ondersteunde videoformaten: Android: 3GPP, MPEG-4, mpeg-TS (Android 3.0 en hoger, WebM, Matroska (Android 4.0 en hoger). iOS: MOV, MP4, MPV, 3GP, Mpeg-4 V2, h264;

Ondersteunde audioformaten: Android: o.a. MP3, 3GPP, MPEG-4, ADTS raw AAC, MPEG-TS, FLAC, Ogg, Wave. iOS: AAC-LC, MP3.

Review: Buffalo MiniStation Air

De MiniStation Air kost zo'n 75 euro méér dan een gewone externe harde schijf. Is de hogere prijs van deze draadloze schijf het geld waard? We deden wat kleine testjes met enkele Android-smartphones (Android 2.3 en 4.0), een Android-tablet (Android 4.1), een iPad vanaf de tweede generatie (iOS 6), een iPhone 3GS en een iPhone 4 (iOS 5 en 6).

We hebben ons in deze review gefocust op de werking van de MiniStation in combinatie met een smartphone en tablet. Volgens Buffalo hebben juist deze apparaten een beperkte opslagcapaciteit en daar is de MiniStation Air volgens de fabrikant een oplossing voor.

Opladen

De MiniStation Air kan via een usb-aansluiting worden opgeladen. Er zijn twee usb-kabels meegeleverd: een voor overdracht van data en een usb-powerkabel (voedingskabel met usb-aansluiting) die de accu van de MiniStation oplaadt. Het is jammer dat er geen voedingskabel is meegeleverd om de MiniStation via een stopcontact op te laden. Dat zou wat meer flexibiliteit geven. Je moet nu altijd eerst de schijf aansluiten op een pc of laptop met een usb-aansluiting.

Bestanden overzetten naar de MiniStation

Wanneer je de MiniStation met de usb-kabel of via een draadloze netwerkverbinding aansluit op een pc of laptop, dan wordt de schijf gezien als een externe harde schijf. Er vanuit gaande dat de meeste bestanden die je wilt kopiëren naar de MiniStation nog op de computer staan, moet je als eerste deze grote kopieerslag maken. We raden bij zo'n grote data-overdracht aan de usb-kabel te gebruiken voor een sneller transport van de bestanden.

Verder is het handig om zelf alvast een overzichtelijke mappenstructuur met categorieën als foto's, video's, muziek te maken, zodat je de bestanden die je over wilt zetten kunt onderbrengen op de juiste locatie. De app waarmee de MiniStation draadloos wordt benaderd, neemt deze structuur 1 op 1 over.

Draadloos verbinden

De MiniStation Air kan draadloos, via een beveiligde verbinding (WPA2) worden verbonden met een smartphone en tablet. De verbinding is meestal stabiel, maar soms is er een probleem. We moesten soms zowel de MiniStation als de verbinding opnieuw starten. Ook bij Buffalo zijn de afgelopen tijd meldingen binnengekomen en vervolgens is er een firmware update beschikbaar gekomen. De MiniStation lijkt na de update een stuk stabieler, maar probleemloos een verbinding maken lukt nog niet altijd.

App

De inhoud van de MiniStation Air kan vanaf een smartphone of tablet draadloos worden benaderd via een gratis app. De Android-app is te downloaden via Google Play, de iOS-app via de iTunes App Store. De app ziet er eenvoudig uit en toont onder andere de mappenstructuur zoals je die op de MiniStation hebt aangemaakt. Je kunt met de app ook de mappenstructuur van je smartphone of tablet bekijken en wijzigen. Op een iPhone- en iPad is dit ons echter (nog) niet gelukt: Er worden geen mappen getoond. Visueel laat de app nog wel wat te wensen over. Je ziet bijvoorbeeld niet een klein pictogram van een foto op de schijf. Stel dat je zoekt naar een bepaalde foto in een map met tientallen foto's. Dan wordt het een speurtocht. Daarnaast nog een probleempuntje: Beide apps zijn tijdens het gebruik meer dan eens gecrasht. Een stabielere update van de app is dus wenselijk.

Slimme 'internet mode'

De MiniStation maakt gebruik van zijn eigen draadloze netwerk. Je smartphone of tablet kan maar met één draadloos netwerk tegelijk verbonden zijn. Wil je tegelijk via een draadloos netwerk internetten én draadloos gebruikmaken van je MiniStation, dan heeft Buffalo daarvoor een oplossing: De MiniStation beschikt over een slimme 'internet mode' waarin je via de app een draadloos netwerk met internettoegang kunt toevoegen. Vervolgens heb je zowel draadloos toegang tot internet als tot de MiniStation.

De slimme 'internet mode' werkt alleen in combinatie met Wifi. Dus als je telefoon of tablet via 3G-gebruikmaakt van internet, moet je de MiniStation of de Wifiverbinding even uitzetten.

Bestandsformaten

De MiniStation Air is een harde schijf, dus je kunt er alle bestanden op bewaren. Maar, niet elke smartphone of tablet speelt die bestanden ook standaard af. Gelukkig zijn er voldoende apps te downloaden die die bestanden alsnog afspelen.

Bij de iOS-app van de Ministation Air liepen we tegen een probleem aan: bestanden kunnen daar alleen worden geopend in de MiniStation App. Een gangbaar filmformaat als een avi-bestand wordt niet door de app ondersteund en kan dan ook niet worden afgespeeld. Bij de Android-app heb je dit probleem niet omdat je bij het openen van een bestand een keuzemogelijkheid krijgt voor het programma dat je wilt gebruiken.

Streamen

Het streamen van bestanden vanaf de MiniStation naar de smartphone en tablet gaat vrij goed. Muziekbestanden en foto's worden zonder haperen overgestuurd, ook bij de iPhone 3GS en een wat oudere Android-smartphone (Android 2.3). Bij het streamen van video's zien we duidelijkere verschillen: Een filmpje, gemaakt met een iPhone 3GS dat we parkeerden op de MiniStation Air, werd schokkerig overgestuurd naar diezelfde iPhone 3GS, maar op een iPhone 4 werd dit filmpje nagenoeg zonder haperingen vertoond. De oudere Android-smartphone had ook moeite met een filmpje dat werd gemaakt met dat toestel. Meer recente Androidsmartphones geven het beeld wél vloeiend door. De tablets die we gebruikten ontvangen de videostreams zonder problemen. Zowel de tablet met Android 4.1 als beide iPads (vanaf generatie 2) vertonen vloeiende beelden.

Accuduur

Volgens Buffalo gaat een volledig opgeladen accu zo'n vier uur mee. Uit onze eerste ervaringen blijkt dit te kloppen. De vraag is natuurlijk hoe de conditie van de accu blijft na veelvuldig en langdurig gebruik. Een accuduur van vier uur is voldoende voor bijvoorbeeld een treinreis van huis naar werk, een paar uurtjes draadloos muziek afspelen of het kijken van twee speelfilms van anderhalf uur. Maar voor een langere reis naar bijvoorbeeld een buitenlandse vakantiebestemming schiet de accuduur te kort: Een minpuntje. Dit kan omzeild worden als je de MiniStation onderweg kunt opladen, bijvoorbeeld via de 12-volt-aansluiting in een auto. Maar dan moet je nog wel zo'n 12-volt-adapter met usb-aansluiting aanschaffen.

Conclusie

Voor het bekijken van een grote hoeveelheid foto's is de huidige MiniStation-app niet geschikt. Dit komt vooral door het ontbreken van miniatuurweergaves van de foto's. Films kijken en muziek luisteren gaat prima, met uitzondering van de beperkingen die iOS heeft met het afspelen van sommige bestandsformaten.

De MiniStation Air biedt veel flexibiliteit door zijn draadloze mogelijkheden en is vooral een oplossing voor smartphones en tablets waarvan je de opslagruimte niet kunt uitbreiden. Daarvoor is het apparaat zijn meerprijs ten opzichte van een gewone externe harde schijf wel waard, hoewel de accuduur maximaal 4 uur is.