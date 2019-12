Kobo Arc 10HD: review

Kobo staat vooral bekend om zijn e-readers, zoals de Aura en de Glo, maar heeft onlangs zijn aanbod verbreed met een reeks Android-tablets. We bekijken de grootste van het stel, de Kobo Arc 10HD.

Te zwaar om mee te lezen

De Arc 10HD is volledig uitgevoerd in het zwart en zijn puntige hoeken en strakke randen geven hem een zakelijk uiterlijk. De fysieke knoppen zijn netjes weggewerkt in de behuizing. Het is met een dikte van 1 centimeter en een gewicht van 627 gram tegelijkertijd een behoorlijk massieve verschijning. Andere tablets, zoals de iPad Air (475 gram) en de Xperia Tablet Z (482 gram) doen het op dat vlak een stuk beter. De Kobo ligt daarom wat ongemakkelijk in de hand en het vasthouden gaat ook snel vermoeien: niet erg handig als je hem wilt gebruiken om mee te lezen.

De hardware: onbenutte potentie

Aan de binnenkant vinden we een snelle Tegra 4 processor (1,8 GHz) die wordt bijgestaan door een ruime 2 GB werkgeheugen. Aan computerkracht komt hij dus niet te kort en dat merk je ook. Je kunt hem prima inzetten om de meest veeleisende Android-games mee te spelen. Vreemd is het daarom wel dat het bedienen van de tablet niet altijd even soepel gaat. Zo hapert hij af en toe als je langzaam met je vinger over het scherm veegt.

Het scherm is met zijn hoge resolutie van 2560 bij 1600 pixels (300 pixels per inch) op papier net zo indrukwekkend. Ook dat zie je, plaatjes en letters tonen zeer scherp op het display. Vooral voor het lezen van boeken en magazines is dat een groot pluspunt. Op de kijkhoeken en de maximale helderheid is ook niets aan te merken, maar met de kleurweergave is helaas wel wat mis. Je hebt 2 voorinstellingen maar beide kunnen niet voorkomen dat de kleuren flets overkomen. Ook is het scherm bijzonder reflecterend en dat maakt hem minder ideaal om mee te nemen, bijvoorbeeld naar een zonnig terrasje.

Kobo schil

De Arc 10HD draait op Android 4.2 Jelly Bean, maar Kobo heeft er in de stijl van Amazon een geheel eigen laag overheen gebouwd. Hierin vind je de Kobo Store, waar je boeken en magazines kunt kopen en Collections, de bibliotheek waar je al je gekochte materiaal kunt opslaan en sorteren. Deze omgeving is erg overzichtelijk en het aanbod van Nederlandse e-books is bovendien groot. Nederlandse tijdschriften zijn helaas wel afwezig en van de Nederlandse kranten vonden we alleen de Nederlandse uitgave van de Metro terug. In tegenstelling tot Amazon kun je met de Arc daarnaast wel gewoon de appstore van Android (Google Play) gebruiken. De Kobo Android-schil wijkt dus af van meer 'kale' Android-versies. Hopelijk zullen er toch tijdig en regelmatig updates uitkomen. Nieuwe Android-versies brengen meer veiligheid en nuttige functies.

Niet storen

Hoewel je uit Google Play bijvoorbeeld de Kindle app van concurrent Amazon zou kunnen downloaden, is dat nergens voor nodig. Naast boeken kopen en opslaan kun je met de leesapp van Kobo namelijk alles wat je met andere e-reader apps kunt doen. Zo kun je makkelijk door je boeken heen bladeren, teksten selecteren en markeren en de lettergrootte en het lettertype aanpassen. Maar de beste toepassing van de Kobo is nog dat je in een aparte leesmodus komt als je een e-book opent. Android wordt dan even naar de achtergrond gedwongen zodat je niet gestoord wordt door notificaties en e-mails. Ook verandert de schermverlichting zodat je fijner kunt lezen en kun je er voor kiezen om de wifi tijdelijk uit te zetten.

Aansluitingen

De Kobo Arc 10HD heeft een standaard micro-usb-aansluiting voor het opladen maar waarmee je ook boeken van je pc over kunt zetten. Ook leuk is de mini HDMI-poort zodat je het beeld van je tablet op een extern beeldscherm kunt weergeven. Helaas ontbreekt wel een microSD-poort. Op de 16GB opslag van de tablet zelf kun je natuurlijk genoeg boeken kwijt, maar als je er ook films op wilt zitten dan zit hij al snel vol. De tablet heeft verder alleen een camera (1,3 megapixel) aan de voorkant, terwijl de meeste tablets er inmiddels ook één aan de achterkant hebben. Op zich vinden we het weglaten van de camera aan de achterkant niet zo'n probleem. De ergonomie van een tablet nodigt in de regel eerder het gebruik van de voor-, dan de achtercamera uit. Op de achterkant zitten wel twee speakers maar de geluidskwaliteit is nauwelijks bijzonder.

Accuduur

Kobo claimt zelf dat de Arc 10HD 9,5 uur mee gaat op een volle accu, maar zegt daarbij dat je dan wel je wifi uit moet hebben. In de praktijk doe je dat alleen als je leest, lang niet altijd realistisch dus. We hebben hem niet aan onze accutest onderworpen, maar tijdens het reviewen hield de tablet het krap een dag uit: rond 7 uur op een volle accu.

De Kobo Arc 10HD is in Nederland te koop vanaf ongeveer €380.

Conclusie

De indrukwekkende specificaties van de Kobo Arc komen in de praktijk maar deels tot hun recht. Het scherm is prachtig scherp maar de kleurweergave valt tegen. Ook de prestaties van de tablet zijn indrukwekkend maar de bediening werkt niet altijd even soepel. Alleen op de schil van Kobo valt weinig af te dingen: de leesomgeving werkt goed en de liefhebber van Nederlandse boeken kan in de Kobo Store genoeg vinden.

Alternatief

Als je wel graag leest en tussendoor een e-mail wilt versturen of een website wilt bezoeken dan ben je mogelijk ook prima af met een aparte e-reader en daarnaast bijvoorbeeld een 7-8-inch tablet. Het scherm van een goede e-reader is nog altijd beter om van te lezen en bovendien zijn e-readers doorgaans 2 tot 3 keer zo licht in gewicht als de Kobo Arc. Andere tablets, zoals de Google Nexus 7, hebben de nadelen van de Arc niet.

Voordelen

Goede prestaties;

Scherp display;

Goed uitgewerkte Kobo skin en groot Nederlands aanbod Kobo Store;

Aparte e-reader modus.

Nadelen

Te zwaar om lang en comfortabel vast te houden;

De kleuren ogen flets;

Geen microSD-poort.

