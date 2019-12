Eerste indruk|Het beste mobiele toetsenbord dat we tot nu zijn tegengekomen. Hij is weliswaar klein maar dankzij het perfecte typecomfort en de ideale werkopstelling kun je er na een tijdje bijna net zo snel op typen als op een laptoptoetsenbord. Je kunt het toetsenbord in theorie verbinden met elke tablet en smartphone, maar sommige tablets zijn te dik voor de houder. We probeerden hem uit in combinatie met een iPad Air.

Microsoft Universal Mobile Keyboard: review

Conclusie

Het is even wennen aan de kleine toetsen maar na een tijdje vergeet je bijna dat je op een minitoetsenbord aan het typen bent. Werken met de Microsoft Universal Mobile Keyboard gaat snel en dankzij de toetsindeling en de ruimte tussen de toetsen grotendeels foutloos. Het verschil in typesnelheid met een groter laptop- of desktoptoetsenbord wordt hiermee wel heel erg klein. Het toetsenbord van Microsoft is dan ook het beste mobiele toetsenbord dat we tot nu toe zijn tegengekomen.

Het gaat wat ver om meteen je laptop of pc weg te doen voor een tablet met dit toetsenbord, maar dat ligt meer aan de beperkingen van de tablets zelf dan aan de Microsoft Universal Mobile Keyboard.

Pluspunten Minpunten Ondersteunt vrijwel alle tablets en smartphones met de voornaamste besturingssytemen (iOS, Android, Windows 8.1).

Strak, compact en functioneel ontwerp. Het toetsenbord is makkelijk op te bergen en mee te nemen.

Zeer goed typecomfort dankzij de fijne toetsaanslag en de mogelijkheid om het toetsenbord los te gebruiken. Je kunt de Universal Mobile Keyboard niet als hoes gebruiken voor je tablet. Je neemt hem dus altijd apart mee.

De rubberen hoes/tablethouder is een ware stofmagneet.

Er zijn inmiddels talloze mobiele toetsenborden maar de meeste kun je alleen gebruiken met 1 of hooguit een paar vergelijkbare tablets. Als je een toetsenbord zoekt dat meerdere tablets en zelfs smartphones ondersteunt, is je keuze beperkt. Logitech kwam vorig jaar met de K480 en nu is er de Universal Mobile Keyboard van Microsoft.

Ontwerp: eenvoudig maar functioneel

De Universal Mobile Keyboard bestaat uit 2 delen, het toetsenbord zelf en de houder die tevens als hoes dient. De houder is volledig met rubber bekleed en behalve het logo van Microsoft zijn er geen verfraaiingen te ontdekken. Dat geeft de Mobile Keyboard een strak uiterlijk en het rubber zorgt er tevens voor dat de houder niet snel wegglijdt. Het is helaas wel een magneet voor stof en vuiltjes. Als je hem een tijd hebt gebruikt, ziet hij dan ook wat smoezelig uit.

De afmetingen van het toetsenbord zijn beperkt en eenmaal dichtgeklapt is het geheel behoorlijk compact. Hij past dus makkelijk in je tas. Jammer is alleen dat je universele toetsenborden als deze niet als hoes voor je tablet kunt gebruiken, wat meestal wel mogelijk is met andere mobiele toetsenborden.

Hoe werkt het?

Op de houder zit een gleuf waarin je je tablet of smartphone kunt neerzetten. Hij heeft 2 standen zodat je zelf kunt bepalen wat je het meest comfortabel vindt. Vrijwel alle tablets en smartphones passen erin, behalve toestellen die dikker zijn dan 10 millimeter. De eerste en tweede generatie Surface Pro-tablets passen er bijvoorbeeld niet in, maar die hebben hun eigen uitklapbare steun waardoor je ze wel los met het toetsenbord kunt gebruiken. Daarnaast is er voor die tablets weer een eigen toetsenbord beschikbaar.

Het verbinden van het toetsenbord met je tablet of smartphone is makkelijk: je drukt op de pairing knop aan de zijkant en verbindt je tablet met het toetsenbord. Je hoeft dan alleen nog een code in te tikken dat op je tabletscherm wordt weergegeven en je kunt aan de slag. Het toetsenbord 'onthoudt' in totaal 3 apparaten en via een schuif rechtsboven het toetsenbord wissel je van apparaat. Zo kun je bijvoorbeeld makkelijk van je smartphone naar je tablet overstappen.

Het toetsenbord heeft een oplaadbare batterij die volgens Microsoft 6 maanden meegaat en die je daarna met het meegeleverde usb-kabeltje kunt opladen.

Kleine toetsen, veel typecomfort

Zelfs voor een mobiel toetsenbord is de Universal Mobile Keyboard aan de kleine kant, maar toch vinden we het een van de meest comfortabele mobiele toetsenborden om mee te typen. Dat ligt vooral aan de toetsen. Ook die zijn niet erg groot maar hebben een zeer fijne aanslag: ze geven precies genoeg weerstand als je erop drukt. Daarnaast is de ruimte tussen de toetsen behoorlijk groot, zodat je niet snel een tikfout maakt. De toetsindeling is logisch, evenals de grootte van de toetsen. Voor sommigen zijn misschien de enter- en backspace-knoppen aan de kleine kant, maar daar wen je snel aan. Na er een dag mee gewerkt te hebben, typten we er bijna net zo snel op als op een goed laptoptoetsenbord.

Wat de type-ervaring nog fijner maakt, is dat je de houder met je tablet of smartphone iets van het toetsenbord af kunt zetten. Het zal nog steeds niet volledig ergonomisch verantwoord zijn, maar je zit al een stuk comfortabeler dan wanneer je bovenop het scherm zit.

Functietoetsen

Bovenaan het toetsenbord zit een rij met functietoetsen die je voor alle apparaten kunt gebruiken. Je kunt: zoeken, muziek of video afspelen, het volume regelen en naar het startscherm gaan. Met de Fn-knop kun je nog meer functies aanroepen. Zo dubbelt de backspace als delete-knop. Specifiek voor Apple toestellen is er een Cmd-knop.

Alles behalve Windows Phone?

Het toetsenbord werkt met alle iPads, iPhones, Android-tablets en -smartphones en Windows 8-tablets. Microsoft zegt zelf dat het toetsenbord niet werkt met Windows Phone, maar dat moeten we tegenspreken. We konden het toetsenbord namelijk gewoon verbinden met 2 toestellen met Windows Phone 8.1. Dit is natuurlijk geen garantie dat je hem kunt verbinden met alle Windows Phone smartphones, maar een beetje vreemd is zo'n claim wel.

Prijs en beschikbaarheid

De Universal Mobile Keyboard is online vanaf €60 te vinden. Grotere elektronicaketens bieden hem vooralsnog niet aan voor minder dan €68.

Wat is de Microsoft Universal Mobile Keyboard?

De Universal Mobile Keyboard van Microsoft is een van de weinige mobiele toetsenborden die je kunt gebruiken met bijna alle tablets en smartphones, zo lang ze niet dikker zijn dan 10 millimeter. Alle iPhones, iPads, Android-toestellen en Windows-tablets worden ondersteund. We konden ook 2 Windows Phone-toestellen verbinden met het toetsenbord, terwijl Microsoft aangeeft dat dit niet mogelijk zou zijn.

Je verbindt je tablet of smartphone via bluetooth en het toetsenbord heeft een 'geheugen' voor de verbinding met maximaal 3 apparaten, zodat je niet continu opnieuw hoeft te koppelen.

Het toetsenbord is in verschillende webwinkels te koop en kost zo'n €65.

Specificaties