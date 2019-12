Eerste indruk|De Nederlandse Compaan-tablet is een Androidtablet speciaal ontwikkeld voor ouderen. De eigen software die erop draait is gebruiksvriendelijk, heeft duidelijke knoppen en is fraai vormgegeven. De tablet is daarnaast via een persoonlijke website makkelijk op afstand te beheren. Bedoeld om continu aan het stopcontact te houden zou de tablet best wel eens de moderne versie van de vaste telefoon kunnen worden.

Compaan: Review

Tablets hebben het makkelijker gemaakt om bijvoorbeeld een mail te versturen of een foto te delen. Veel ouderen kunnen er beter mee overweg dan met een gewone pc. Maar nog lang niet iedereen kan overweg met een iPad of een Androidtablet. De Compaan-tablet moet het voor ouderen een stuk gemakkelijker worden om in contact te blijven met familie, vrienden en verzorgers. De Compaan-tablet is eigenlijk een Androidtablet maar komt in een houten lijst en heeft eigen software die speciaal gericht is op ouderen. Je bestelt de tablet via de website van Compaan.

Conclusie

De Compaan-tablet is een interessante oplossing voor (extra) contact met opa of oma en biedt mogelijkheden om zorg makkelijker te maken. De software voor de dienst ziet er goed uit, werkt soepel en is gebruiksvriendelijk. Wel zijn er nog een aantal dingen die verbeterd kunnen worden zoals het fullscreen maken van beeldbellen. De website waarmee je de tablet beheert is duidelijk en overzichtelijk. Aanpassingen daar gedaan lijken zich bovendien makkelijk een weg te vinden naar de tablet. De Samsung Galaxy Tab 3 is in principe een goede tablet maar heeft als minpunten dat de batterijduur wat kort is en dat het scherm niet super is. Houd je de tablet continu aan het stroomnetwerk gekoppeld dan hoeft dit geen probleem te zijn. De tablet en dienst zijn niet goedkoop maar dan kun je volgens de makers wel rekenen op 365 dagen per jaar volledige support.

Samsung Galaxy Tab 3

In de basis is de Compaan een Samsung Galaxy Tab 3. In onze test krijgt de Tab 3 een 7,4 en dat is best netjes. Voordelen van de Tab 3 zijn de gebruiksvriendelijkheid, de vele aansluitingen en de snelle opstarttijd. Nadelen van de Tab 3 zijn het niet zo scherpe scherm en de relatief korte accuduur van 5 a 6 uur.

Binnenshuis gebruik

Voor de ervaring van de Compaan tablet zijn beide minpunten minder van belang. De Tab 3 zit verwerkt in een houten lijst en is bedoeld om net als bij een telefoon voor de vaste lijn continu aan het stopcontact te houden. De kwaliteit van het scherm is niet top maar voldoende. Wil je geen gebruik meer maken van de Compaandiensten en de Tab 3 als een normale tablet gebruiken, dan krijg je wel te maken met beide minpunten.

De Compaansoftware

De Galaxy Tab 3 draait normaal op Android maar daar heb je bij deze tablet weinig mee te maken. Bij de Compaan is er over Android een softwarelaag heen gelegd die de Compaan extra gebruiksvriendelijk en simpel maakt. Het startscherm bestaat uit een grote tijdsaanduiding, de datum, het weer en zes grote tegels voor verschillende apps. Met de apps kun je spelletjes spelen, foto's bekijken, nieuws lezen, berichten lezen, beeldbellen en de agenda bekijken.

De tablet staat eigenlijk altijd aan. Met één tik op het scherm zet je het scherm op zwart of schakel je het weer aan. De software maakt een goede indruk. De knoppen zijn groot, tekst is goed leesbaar en de software reageert vlot op aanrakingen. Erg handig is de Terug-knop die je bij iedere actie rechtsonder in het scherm terugvindt. Met deze knop kun je altijd weer terug naar het vorige scherm.

Initiatief ligt bij de familie

Gebruikers kunnen zelf een spelletje spelen of een uitnodiging sturen om te beeldbellen. Voor de rest werkt de Compaan vooral als een soort raam naar de buitenwereld toe. Zelf een foto maken en versturen is er bijvoorbeeld niet bij. Op een bericht antwoorden is wel mogelijk, maar kan ook worden uitgeschakeld mocht dat te moeilijk zijn voor de gebruiker. De foto's en berichten moeten dus vooral van de familie komen. Het maakt de tablet beperkt maar juist ook erg simpel. Gebruikers kunnen weinig fout doen en hoeven niet te stoeien met ingewikkelde instellingen. In volgende updates komen er wel meer mogelijkheden bij, zoals surfen op het internet.

De tablet beheren

De Compaan Portaal is de website waar de familie de tablet van oma of opa kan beheren. Vanaf hier kun je uitnodigen om te beeldbellen, een foto of bericht sturen, de agenda beheren en meer. Binnenkort zal er volgens de website ook een smartphone-app uitkomen met dezelfde functionaliteit. De website ziet er rustig en overzichtelijk uit. Functies worden duidelijk uitgelegd en doen wat ze moeten doen.

Zorg

De Compaan-tablet kan ook een rol spelen in de zorgverlening. Via de Portaal kan de familie zorgverleners uitnodigen om ook te communiceren met oma of opa. Vervolgens kunnen familieleden of verzorgers herinneringen instellen voor medicijnen, zorgdocumenten delen of een logboek bijhouden. Om de privacy te waarborgen kun je bij het uitnodigen van meerdere gebruikers bepalen welke rechten je ze meegeeft. Op die manier kun je voorkomen dat verzorgers de foto's en berichten zien die je naar oma of opa stuurt.

Een leuke mogelijkheid is om opa of oma te vragen of het goed met ze gaat. Met de 'Goedemorgen-functie' kun je een melding instellen met het verzoek of oma of opa even op het scherm wilt tikken. Je kunt daarbij aangeven dat je een melding wilt ontvangen via mail of sms als oma of opa niet binnen een bepaalde tijd reageert.

In ontwikkeling

De Compaan tablet is wel nog steeds in ontwikkeling. Zo is het bijvoorbeeld redelijk simpel om vanuit het scherm waarin je beeldbelt, bij het onderliggende Android te komen. Het is niet vanzelfsprekend dat ouderen dit zullen doen, maar het zou ouderen wel in verwarring kunnen brengen mochten ze er per ongeluk terecht komen. De makers hebben aangegeven te werken aan een fullscreen-ervaring bij het beeldbellen. Op die manier kan men niet meer per ongeluk bij Android komen.

Prijs

De Compaan-tablet zelf kost €299. Je krijgt dan de Samsung Galaxy Tab 3 verwerkt in de houten lijst. Voor de dienst betaal je €12,95 per maand. Voor dit bedrag kunnen twee personen contact onderhouden met oma of opa. Voor iedere nieuwe gebruiker betaal je €2,50 per maand extra. Voor €9,95 per maand extra kunnen een onbeperkt aantal personen communiceren met oma of opa. Het is niet bepaald goedkoop als je het vergelijkt met een losse Samsung Galaxy Tab 3 die ongeveer €230 kost. Een losse Tab 3 is echter alleen voordeliger als oma of opa hier ook goed mee overweg kan.

Alternatieven

Het goedkoopste alternatief is natuurlijk om gewoon zelf even langs oma of opa te gaan. Maar dat lukt niet altijd. Een extra communicatiemiddel kan dan van pas komen. Een eerste scan van de markt laat zien dat er maar weinig specifieke tablets zijn gericht op ouderen. De Unie KBO, de Unie van Katholieke Bonden van Ouderen, heeft een soortgelijke dienst waarbij ouderen een iPad geleverd krijgen met een aantal apps geïnstalleerd. De apps dienen o.a. voor beeldbellen, medicatie en alarmering. Om gebruik te maken van die dienst moet je wel lid worden van de Unie KBO dat zo'n €25 per jaar kost. Dat is een stuk goedkoper dan de maandelijkse kosten voor de Compaan. De aanschaf van de iPad bij Unie KBO is wel een stuk duurder met €354 voor de iPad 4 of €454 voor de iPad Air.

Wat is de Compaan?

De Compaan tablet is een tablet speciaal voor ouderen. De basis voor de tablet bestaat uit een Samsung Galaxy Tab 3 die verwerkt is in een op maat gemaakte houten lijst. Hierdoor heeft de tablet wat weg van een fotolijstje. Op de tablet is de speciale Compaansoftware geïnstalleerd die het voor ouderen gemakkelijker moet maken om in contact te blijven met familie en kinderen. De software bestaat uit een beginscherm met daarop de keus uit 6 apps: spelletjes, berichten, beeldbellen, foto's, nieuws en agenda.

Mocht de gebruiker willen stoppen met het gebruiken van de Compaansoftware en diensten, dan is van de tablet een 'gewone' tablet te maken. De Samsung Galaxy Tab 3 wordt daarbij hersteld naar de fabrieksinstellingen en is daarna te gebruiken met het normale Androidbesturingssysteem.

Specificaties

Besturingssysteem: Android 4.2 Jelly Bean, is te updaten naar 4.4 KitKat;

Android 4.2 Jelly Bean, is te updaten naar 4.4 KitKat; Beeldscherm: 10,1 inch (25,65 centimeter);

10,1 inch (25,65 centimeter); Resolutie: 1280 x 800 pixels;

1280 x 800 pixels; Pixeldichtheid: 149 pixels per inch (niet erg scherp);

149 pixels per inch (niet erg scherp); Gewicht: 510 gram;

510 gram; Afmetingen: 17,61 x 24,31 x 7,95 centimeter;

17,61 x 24,31 x 7,95 centimeter; Processor: 1,6 GHz dualcore;

1,6 GHz dualcore; Werkgeheugen: 1 GB;

1 GB; Opslagcapaciteit: 16/32 GB (uitbreidbaar met maximaal 64 GB MicroSD geheugenkaart);

16/32 GB (uitbreidbaar met maximaal 64 GB MicroSD geheugenkaart); Netwerk: wifi (a/b/g/n), wifi direct, Bluetooth 4.0;

wifi (a/b/g/n), wifi direct, Bluetooth 4.0; Camera: voorkant 1,3 megapixels, achterkant 3 megapixels zonder autofocus;

voorkant 1,3 megapixels, achterkant 3 megapixels zonder autofocus; Overige functionaliteit: gps/GLONASS, usb 2.0, accelerometer.

