Eerste indruk|De Samsung Galaxy TabPro S is een luxe 12 inch tablet die je dankzij het meegeleverde toetsenbord ook als laptop kunt gebruiken. Die rol vervult hij over het algemeen goed: je kunt er bijna alles mee wat je ook met een degelijke laptop kunt doen. Als tablet is hij daarnaast erg licht en dun. Toch is hij wat ons betreft niet de beste keuze als vervanger voor je laptop.

Conclusie

De Samsung Galaxy TabPro S valt wat ons betreft een beetje tussen wal en schip. Het is een prima 2-in-1-apparaat maar van de 3 Pro-tablets is hij niet de beste laptopvervanger en ook niet de beste tablet. Die eer is respectievelijk aan de Microsoft Surface Pro 4 en de Apple iPad Pro. Wel is hij de beste keuze voor wie een Windows-tablet zoekt en daarbij vaker niet dan wel het toetsenbord gebruikt. Ons vermoeden is echter dat deze doelgroep niet erg groot is.

Afwerking

Net als bij de Surface Pro 4 zijn we ook bij de tablet van Samsung onder de indruk van de afwerking en de bouwkwaliteit. De Galaxy TabPro ziet er net zo strak uit en voelt zeer degelijk aan. Daarnaast is de TabPro S behoorlijk dunner en lichter (695 gram versus 777 gram) dan de Surface Pro en ligt hij als tablet fijner in de hand.

Het scherm

Het super amoled-scherm draagt verder bij aan de premium uitstraling van de Samsung-tablet. De helderheid en de kijkhoeken van het display zijn prima en de kleurweergave van de Galaxy TabPro S is misschien zelfs net iets opvallender dan bij de Surface Pro. Ook qua snelheid zit het grotendeels wel goed bij de Samsung-tablet, maar dat mag je ook wel verwachten voor een richtprijs van €960. De Core-Intel-M3-processor, snelle SSD en 4 GB aan werkgeheugen zijn vrijwel hetzelfde als op de basisversie van de Surface Pro 4. Dat is ruim voldoende voor de meeste pc-taken, zoals het opmaken van tekst in MS Office. Alleen voor de echt zware applicaties, zoals videobewerking, is de TabPro S te licht.

Randapparatuur

Voor wie veel randapparatuur wil aansluiten, zoals usb-sticks, harde schijven en muizen, is het met de TabPro S helaas behelpen. Er zit slechts 1 usb-c-aansluiting op de TabPro S. De Surface Pro 4 heeft bijvoorbeeld een grote usb-3-poort en daarnaast nog een mini-displayport om het beeld uit te breiden. Aan de andere kant: voor veel aansluitingen ben je sowieso beter uit met een gewone laptop dan met een 2-in-1-pc. Je kunt bij de Samsung wel een losse dongel kopen voor €80 met 2 usb-aansluitingen en een hdmi-poort.

Samsung-toetsenbord

Een groot voordeel van de Galaxy TabPro S: Samsung levert een bijpassend toetsenbord mee met de tablet. Daar kunnen Apple en Microsoft nog wat van leren. De TabPro S is daarmee bovendien met een richtprijs van €960 iets goedkoper dan de Surface Pro 4 en de iPad Pro, inclusief toetsenborden.

Iets minder tevreden zijn we dan weer over het toetsenbord zelf. Tenminste, voor een tablet biedt hij nog best een behoorlijk typcomfort, maar hij heeft de pech dat de Type Cover van de Surface Pro 4 misschien wel het beste tablettoetsenbord van dit moment is. Zowel de toetsen als het touchpad van de Type Cover vinden we gewoon een slag beter.

We hebben de Samsung Galaxy TabPro S inmiddels ook getest. Zie hoe hij scoort als tablet en als laptop.

iPad Pro, Surface Pro 4 en Galaxy TabPro S vergeleken

In december 2015 schreven we een review iPad Pro en de Surface Pro 4 beschikbaar en tevens een review waarin we deze 2 tablets met elkaar vergeleken. In deze video van juni 2016 beoordelen we welke pro-tablet het meest geschikt is als laptopvervanger: de Apple iPad Pro, de Samsung Galaxy TabPro S en de Microsoft Surface Pro 4.

