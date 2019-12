Apple iPad Pro versus Microsoft Surface Pro 4

Conclusie

De iPad Pro en de Surface Pro lijken op het eerste gezicht best op elkaar: het zijn 2 grote en luxe tablets, met optioneel toetsenbord, (optionele) pen en een premium prijskaartje. In de praktijk kom je er al snel achter dat het twee totaal verschillende tablets zijn, die verschillende doelgroepen zullen aanspreken. Al met al is de iPad Pro meer tablet dan laptop en de Surface Pro 4 meer laptop dan tablet. Het besturingssysteem iOS op de iPad is ontworpen om met aanraking bediend te worden, terwijl Windows 10 zich het liefst laat behandelen met het toetsenbord en de muis. Dat zie je ook terug in de apps: iPad-apps zijn makkelijk met je vinger te bedienen maar zijn tegelijkertijd minder krachtig en uitgebreid dan de volwaardige desktop-apps in Windows.

De buitenkant

Beide tablets zijn al behoorlijk fors, maar de iPad Pro is duidelijk nog iets groter dan de Surface Pro 4. Het scherm is met 12,9 inch groter dan het 12,3 inch display van de Surface Pro en ook de randen rondom het scherm zijn wat dikker. Wel is de iPad Pro met 738 gram iets lichter dan de Surface Pro (777 gram voor de M3-versie) en anderhalve millimeter dunner. De grootte en dikte van de tablets maakt wat ons betreft niet heel veel uit, omdat ze allebei niet comfortabel zijn om voor langere tijd vast te houden.

Wel merkbaar anders is het verschil in beeldverhouding. Over het algemeen is het meer vierkante 4:3-scherm van de iPad fijner om op te internetten en bijvoorbeeld op te lezen, terwijl het 3:2-scherm van de Surface beter geschikt is om twee vensters naast elkaar op weer te geven. Bij het splitsen van het scherm op de iPad hebben de twee vensters allebei een wat ongebruikelijke en langwerpige vorm.

Kickstand versus Smart Cover

De Surface Pro 4 heeft net als zijn voorganger een flexibele steun aan de achterkant met een volledig instelbare hoek. Deze kickstand is een van de grootste pluspunten van de Surface Pro 4, in combinatie met zijn toetsenbord, maar ook als je hem als tablet gebruikt. Het geeft je namelijk veel gebruiksvrijheid: je kunt de tablet zo ongeveer op elke denkbare plek in huis neerzetten en tegelijkertijd comfortabel het scherm blijven gebruiken. Daar kan de Smart Cover van de iPad Pro gewoon niet aan tippen. Die zet je iPad in slechts twee standen neer en is bovendien ook wat minder stevig.

Schermkwaliteit

Wat de schermen van de twee tablets betreft, is er geen duidelijke winnaar aan te wijzen. Met een pixeldichtheid van 267 pixels per inch voor de Surface en 265 voor de iPad Pro zijn ze allebei behoorlijk scherp. Ook op de kleurweergave, helderheid en contrast is bij beide schermen niets aan te merken.

Prestaties

Het voordeel van die grote tablets is natuurlijk dat ze veel ruimte hebben voor krachtige onderdelen. Zowel de iPad als de Surface zijn dan ook razendsnel en kunnen zo'n beetje alles aan wat je van ze vraagt. Als het op pure kracht aankomt heeft de Surface Pro, in ieder geval de versies met Intel Core i5 of i7, wel behoorlijk meer rekenkracht dan de iPad Pro. Daar merk je in het dagelijks gebruik meestal echter niet veel van, behalve wie bijvoorbeeld veel aan videobewerking doet. Daarnaast draait de iPad alleen op lichtere iPad-apps, terwijl je met de Surface veel intensievere computerprogramma's kunt gebruiken.

Besturingssysteem

Het voornaamste onderscheid tussen de iPad Pro en Surface Pro 4 zit in de besturingssystemen. iOS op de iPad is ontworpen voor aanraakbediening terwijl Windows 10 is gemaakt voor de muis-toetsenbordcombinatie en daarna voor een gedeelte is aangepast voor aanraakbediening. Dat is een groot verschil. De tabletmodus van Windows 10 is lang niet zo geraffineerd en gebruiksvriendelijk als iOS, maar daar staat tegenover dat je in de desktopmodus veel meer kunt dan op de iPad. Zo kun je sinds iOS 9 ook op de iPad 2 apps naast elkaar weergeven, maar kun je dat weer niet met alle apps doen. Bij Windows 10 heb je dit soort beperkingen niet.

Apps

Hetzelfde geldt voor de apps zelf. iPad-apps bedien je eenvoudig via het aanraakscherm, maar hebben vaak als nadeel dat je er minder mee kunt dan met hun Windows- of Mac-tegenhanger. Dat merk je vooral met productie-apps, zoals Adobe Photoshop en Microsoft Word/Excel. Ook zijn er nog niet zoveel van dit soort apps beschikbaar voor de iPad als voor Windows of Mac, maar daar kan natuurlijk verandering in komen.

Al met al komt de keuze tussen de besturingssystemen neer op kiezen voor de eenvoud en aanraakbediening, maar beperkte apps van de iPad of de minder gebruiksvriendelijke aanraakbediening maar veelzijdige productie-apps en de uitgebreide destopweergave van Windows 10.

Apple Pencil of Surface Pen?

Voor beide tablets is er een speciale aanraakpen beschikbaar, maar alleen bij de Surface Pro wordt deze Surface Pen standaard meegeleverd door Microsoft. De Apple Pencil is los verkrijgbaar voor €110. De Surface Pen kun je magnetisch aan de zijkant van de Surface Pro bevestigen waardoor je hem minder snel kwijt raakt. De Apple Pencil kun je niet samen met de iPad opbergen. Verder werkt de Surface pen op batterijen en laad je de Apple Pencil op via de lightning aansluiting van je iPad of via een verlengstukje.

Zowel de Apple Pencil als de Surface Pen is drukgevoelig waardoor je in de lijnen die je neerzet terugziet hoe hard je op de pen drukt. Daarnaast herkennen beide tablets de palm van je hand als je aan het tekenen bent, zodat je niet onbedoeld vegen op het scherm zet. In het gebruik ligt de Apple Pencil wat ons betreft net iets fijner in de hand. Hij is wat langer en slanker dan de Surface Pen en heeft een fijnere gewichtsverdeling. Ook kun je met de pen van Apple brede strepen neerzetten door de punt schuin op het scherm te zetten, net als met een echt potlood. Verder hangt het nut van beide pennen af van de appondersteuning, ze werken beter in de ene app dan in de andere.

Toetsenbord

De Type Cover bij de Surface Pro is vooral dankzij het grotere touchpad en de grotere ruimte tussen de toetsen nog beter geworden. Hij geeft je inmiddels bijna net zoveel typecomfort als een degelijk laptoptoetsenbord. Apple heeft voor de iPad Pro ook een speciaal toetsenbord ontwikkeld: de Smart Keyboard. Je bevestigt hem via de magnetische connector van de iPad Pro en kunt hem daarnaast met zijn ingebouwde Smart Cover als houder gebruiken. De toetsen zijn minder diep dan bij de Type Cover maar hebben wel een voelbare klik als je erop drukt. Ook zit er veel ruimte tussen de toetsen. Al met al typt hij verassend goed, maar haalt hij het qua typecomfort niet bij de Type Cover.

Daarnaast is Windows 10 als besturingssysteem beter ingericht voor gebruik met een toetsenbord. Zoals gezegd is iOS gemaakt voor aanraakbediening: dat betekent dat je lang niet alles met het toetsenbord kunt bedienen. Zo is er geen touchpad en bijvoorbeeld ook geen rij met functietoetsen. In de praktijk zal je hem waarschijnlijk alleen gebruiken voor het echte typewerk, zoals het schrijven van een e-mail of document.

Accuduur

We hebben de iPad Pro en de Surface Pro 4 met de Core M3-processor en een van de versies met een Core i5 inmiddels ook getest. De accu van de iPad Pro haalt bij ons 11 uur bij non-stop video afspelen en 8 uur bij internetten. Zoals te verwachten haalt de Surface Pro 4 dat niet met zijn laptoponderdelen, maar zijn gemiddelde van 7 uur bij video's afspelen en internetten is ook voor een laptop niet heel indrukwekkend meer. Opvallend is wel dat de i5-versie nauwelijks onderdoet voor de versie met de zuinigere M3. Bekijk ook de volledige testresultaten van de iPad Pro en de Surface Pro 4 M3 en i5.

Prijs

Beide tablets zijn flink duurder dan de andere tablets in onze test en kosten zelfs meer dan veel snelle laptops. Een groot minpunt is dat het toetsenbord bij zowel de Surface als bij de iPad Pro niet wordt meegeleverd, terwijl vooral de Surface Pro 4 zonder Type Cover wat ons betreft niet aan te raden is. De Surface-pen is wel inbegrepen, in tegenstelling tot de Apple Pencil bij de iPad Pro. Wie de optionele accessoires erbij wilt is dus €150 extra kwijt voor de Surface Pro 4 en bijna €300 voor de iPad Pro (€110 voor de Pencil en €180 voor de Smart Keyboard).

Microsoft Surface Pro 4 Prijs tablet Prijs inclusief accessoires Surface Pro 4, Core M3, 4GB RAM, 128GB SSD €1000 €1150 Surface Pro 4, Core i5, 4GB RAM, 128GB SSD €1100 €1250 Surface Pro 4, Core i5, 8GB RAM, 256GB SSD €1450 €1600 Surface Pro 4, Core i7, 8GB RAM, 256GB SSD €1800 €1950 Surface Pro 4, Core i7,16GB RAM, 256GB SSD €2000 €2150 Surface Pro 4, Core i7, 16GB RAM, 512GB SSD €2450 €2600

Update 22 juni 2016: Samsung Galaxy TabPro S

In december 2015 waren alleen iPad Pro en de Surface Pro 4 beschikbaar. Inmiddels is Samsung er er met de TabPro S (€1000) als derde speler van pro-tablets bijgekomen. De Samsung Galaxy TabPro S is net als de Microsoft Surface Pro 4 een behoorlijk krachtige 12 inch Windows 10-tablet. In deze video van juni 2015 beoordelen we welke pro-tablet het meest geschikt is als laptopvervanger: de Apple iPad Pro, de Samsung Galaxy TabPro S of de Microsoft Surface Pro 4.

