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AppleiPad Pro (128GB + 4G)

Prijs niet beschikbaar

  • Schermdiagonaal:  12,9 inch
  • Opslagcapaciteit:  128 GB
  • Type tablet:  iPadOS

Testresultaat

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van PEAQ heeft een schermgrootte van 8,9 inch en is getest met het besturingssysteem Windows 10 Home. Hij is met 23,5 millimeter vrij dik voor een tablet. Hij weegt 1131,3 gram en is daarmee behoorlijk zwaar voor een tablet van 8,9 inch. Het scherm heeft een resolutie van 1920 x 1200. Het aantal pixels per inch is 255: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. Het opslaggeheugen van 64GB is voor de meeste gebruikers groot genoeg. Door de ruimte die Windows inneemt, houd je voor jezelf 39,5GB over. Intensieve gebruikers kunnen het geheugen verder uitbreiden met een SD-kaart. De tablet heeft geen 4G-mogelijkheden. Door het ontbreken van een GPS sensor kun je er niet mee navigeren. Deze tablet heeft 1 USB-aansluiting waarop je ook een USB-stick kunt aansluiten. PEAQ heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.

Samenvatting

Schermdiagonaal
12,9 inch
Opslagcapaciteit
128 GB
Type tablet
iPadOS
Energie-efficiëntieklasse
-
Schermresolutie
2732 x 2048 pixels
Afmetingen
220 x 305 mm
Gewicht
738 gram
Barcode (EAN)
0888462533294