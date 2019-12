Eerste indruk|Microsoft Office voor de iPad is geen kloon van de desktopversie, maar een nieuw en compleet pakket dat optimaal gebruik maakt van het aanraakscherm en de functionaliteiten binnen iOS 7. Een prima pakket als je al Microsoft OneDrive gebruikt en €10 per maand wilt betalen. Er zijn ook alternatieven...

Richtprijs € 7 per maand of € 70 per jaar voor een Office 365 licentie. Het bekijken van documenten is gratis.

Microsoft Office voor de iPad: review

Update 18/4/2014: Je kunt je inmiddels ook abonneren op Office 365 voor €7 per maand of €70 per jaar. Dit Office 365 Personal-abonnement geeft je recht op een Office-installatie op 1 PC en 1 iPad.

Microsoft kondigde het een tijd geleden al aan, maar heeft nu definitief het Office pakket beschikbaar gemaakt op de iPad. Je kunt Word, Excel en PowerPoint downloaden in de App Store. Houd er wel rekening mee dat de apps gezamenlijk zo’n 750 MB innemen op je iPad, dat is een behoorlijke hap uit de 16 GB opslaggeheugen op de basisversie van de iPad.

Feest van herkenning

Hoewel Office helemaal opnieuw is opgebouwd voor de iPad, is de bediening een feest van herkenning voor ervaren gebruikers van de desktopversie. De bekende menulinten zijn terug en herbergen een selectie van de meest relevante knoppen om de bediening af te stemmen op het gebruik vanaf een 10-inch aanraakscherm. Het betekent wel dat je in de desktopversie van Office meer opties ter beschikking hebt, maar voor de meeste gebruikers biedt de mobiele variant meer dan voldoende.

Word, Excel en PowerPoint: makkelijk mee te werken

In de praktijk werkt het prima: je houdt altijd het overzicht en alle belangrijke bewerkings- en weergaveopties zijn binnen handbereik. Zo kun je in Word bijvoorbeeld eenvoudig tekst aanpassen en indelen, tabellen maken en aanpassen en afbeeldingen toevoegen. Ook kun je gemakkelijk wijzigingen bijhouden en commentaar toevoegen. De gemiddelde Word-gebruiker zal in ieder geval niets te kort komen.

De apps van Excel en PowerPoint zijn op dezelfde manier opgebouwd als Word en net zo makkelijk te bedienen. Handig in Excel is dat je naast het gewone toetsenbord ook een aangepast toetsenbord kunt gebruiken, met veelgebruikte tekens in formules. Dat zit ook in Numbers van Apple, maar het toont wel aan dat de app goed gebruik maakt van de mogelijkheden binnen iOS 7. Macro’s en data labels werken niet in deze Excelversie.

Een presentatie maken in PowerPoint is simpel: je kiest een van de standaard sjablonen uit en met een paar tikken op het scherm voeg je tekst, afbeeldingen en nieuwe dia’s toe. Als je klaar bent, kun je het resultaat ook presenteren op een extern beeldscherm via Airplay. Beperkingen zijn dat je alleen afbeeldingen van je camera kunt toevoegen aan een presentatie en dat je ze niet kunt bijsnijden.

Goede bestandsondersteuning

Wie veel tekst bewerkt, was voorheen aangewezen op apps als Pages van Apple of Google Drive. Deze apps hebben het nadeel dat ze niet alle bestandsindelingen even goed ondersteunen, waardoor sommige documenten hun opmaak verliezen als je ze van een andere app importeert. Vooralsnog lijkt dat bij Office wel goed te gaan. Tijdens deze review gaf Word noch PowerPoint problemen met documenten die we in andere apps aangemaakt hadden. De opmaak van afbeeldingen en tekst bleef behouden.

Werken in de cloud, alleen met OneDrive

Als je de Office apps voor het eerst opstart word je verzocht om in te loggen bij OneDrive (voorheen Skydrive), de clouddienst van Microsoft. Vanaf dat moment kun je eenvoudig je documenten opslaan in de cloud en delen met anderen. Je kunt alleen niet tegelijk in een document werken en de wijzigingen van elkaar zien. Offline werken is overigens ook mogelijk.

OneDrive is de enige clouddienst die werkt met Office. Voor wie er al gebruik van maakt is dat natuurlijk prima, maar voor gebruikers van andere clouddiensten, zoals Dropbox en Google Drive, is het een behoorlijke beperking.

Geen printmogelijkheid

Update: Printen vanuit Office is nu wel mogelijk. Zo print je vanaf een smartphone of tablet.

Een serieus gemis aan Office voor de iPad is dat je niet kunt printen vanuit de Office apps. Via een omweg - vanuit OneDrive - is het wel mogelijk maar ideaal is dit niet. Overigens heeft Microsoft laten doorschemeren dat printen in een latere versie wel mogelijk wordt, maar wanneer is onbekend.

Prijzig

Je kunt de Office apps gratis downloaden in de App Store, maar zonder abonnement op de Office 365 dienst van Microsoft kun je alleen documenten, excel sheets en presentaties bekijken. Voor het bewerken heb je een betaald abonnement nodig: Office 365 Thuisgebruik Premium kost €10 per maand of €100 per jaar. Hiermee kun je op in totaal 5 tablets en 5 pc’s en Mac-computers zonder beperkingen gebruik maken van het Office-pakket.

In vergelijking met andere tekstverwerkingsapps is dat erg duur, ook al krijg je er 20 GB aan opslagruimte in OneDrive bij. Microsoft kondigde onlangs wel aan met een nieuwe en goedkopere abonnementsvorm te komen, die waarschijnlijk €7 per maand en €70 per jaar zal kosten en je het recht geeft op Office op 1 tablet en 1 pc. Toch zal ook dit prijskaartje veel gebruikers afschrikken. Er zijn veel concurrerende apps waarvoor je alleen de aanschafkosten betaalt. Sommige apps zijn zelfs helemaal gratis.

Goede alternatieven: iWork en Google Drive

De grootste concurrent van Microsoft Office is iWork van Apple zelf. Dit pakket bestaat uit Pages, Numbers en Keynote en biedt vergelijkbare, maar iets minder functionaliteiten dan Office. iWork is zeker het overwegen waard voor wie niet gebonden is aan OneDrive en is bovendien gratis op iPads die na 1 september zijn aangeschaft. Voor bezitters van een oudere iPad kosten de 3 apps €9 per stuk (totaal: €27), ongeveer evenveel als 3 maanden van een Office 365 account.

Een ander alternatief voor Office is Google Drive. Deze app is gratis te downloaden en geeft je gratis 5 GB aan cloudopslag. Voor het opmaken en bewerken van simpele documenten is Google Drive prima geschikt, maar wie meer wil dan dat, loopt al snel tegen beperkingen op. Zo kun je geen afbeeldingen toevoegen en zijn er minder opmaakopties dan in iWork en Office. Ook kun je niet offline je documenten bewerken met de iPadversie, niet erg handig als je bijvoorbeeld in het vliegtuig aan de slag wilt. Als je wel toegang hebt tot internet kun je echter makkelijk je documenten delen en ook samen bewerken met anderen.

Conclusie

Als je al een gebruiker bent van OneDrive of een Office 365 account hebt en niet vies bent van tekstverwerken op de iPad, dan is Office zonder twijfel het beste pakket dat je zult vinden. Je kunt er bijna net zoveel mee als met de desktopversie en de bediening van de 3 apps is soepel en intuïtief.

Ben je niet gebonden aan de diensten van Microsoft? Dan is het maar de vraag of Office je genoeg biedt om de forse meerprijs boven de concurrentie te rechtvaardigen. Met Google Drive en iWork heb je weliswaar minder bewerkingsopties tot je beschikking, maar beide diensten zijn gratis of veel goedkoper. Ook bieden ze allebei wel de mogelijkheid om je documenten te printen vanuit de apps.

Pluspunten

Soepele bediening op een aanraakscherm;

Veel functionaliteiten en allemaal binnen handbereik;

Ondersteuning van andere documentsoorten.

Minpunten

Duur betaalsysteem;

Gebonden aan OneDrive voor het delen van documenten;

Geen printmogelijkheden vanuit de apps.

Wat is Microsoft Office voor de iPad?

Office voor de iPad is een pakket dat bestaat uit 3 apps:

Word voor tekstverwerken;

Excel voor spreadsheets;

PowerPoint voor het maken en tonen van presentaties.

In het gebruik hebben de apps veel weg van de desktopversie: ervaren gebruikers hoeven niet veel bij te leren om alle functionaliteiten van de apps onder de knie te krijgen.

Geschikt voor iPads met iOS 7

Je kunt de apps gratis downloaden in de App Store op iPads met iOS 7: ze werken dus niet op de eerste generatie iPad. Bij elkaar nemen de apps ongeveer 750 MB van het opslaggeheugen van je iPad in beslag.

Abonnement op Office 365

Met de gratis versies van de apps kun je alleen documenten bekijken. Om ze te kunnen bewerken heb je een abonnement nodig op de Office 365 dienst van Microsoft. Dit kost €10 per maand of €100 per jaar. Met dit abonnement kun je Office installeren op 5 tablets en 5 pc's.

Opslagruimte op Microsoft One Drive

Met een abonnement krijg je ook gratis beschikking over 20 GB aan opslagruimte in de clouddienst OneDrive. Bestanden opslaan en delen kan alleen met OneDrive. Je kunt je documenten vanuit de apps niet opslaan in Google Drive en in Dropbox. Printen vanuit de apps is ook niet mogelijk.

