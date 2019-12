Eerste indruk|De iPad Pro is de grootste iPad tot nu toe. Met het Smart Keyboard en de Apple Pencil kun je zijn 12,9 inch scherm omtoveren tot een echt werkblad. Desondanks willen we de iPad Pro geen laptopvervanger noemen. Daarvoor mist het besturingssysteem iOS de veelzijdigheid en vele instelmogelijkheden van Windows of MacOS.

Apple iPad Pro: review

Conclusie

De iPad Pro hinkt een beetje op twee gedachten. Dankzij het grote scherm en de krachtige onderdelen is het een waanzinnige tablet, waar je alle kanten mee uit kunt. Toch zouden we niet aanraden om je laptop of pc weg te doen. Daar is het besturingssysteem iOS gewoon te beperkt voor, ondanks de nieuwe mogelijkheden voor multitasking in iOS 9. En voor wie een tablet zoekt om alleen mee te internetten en te facebooken is de iPad Pro juist te veel van het goede. Dan ben je beter af met een iPad Air 2 of een goede Android-tablet. Die kosten minder en zijn bovendien veel handzamer.

Pluspunten Minpunten Erg snel voor een tablet Ondanks het grote scherm kunnen er niet meer apps op het startscherm Mooi scherm Apple Smart Keyboard & Apple Pencil niet meegeleverd Goede geluidskwaliteit

Formaat

De iPad Pro is op het oog een grote versie van de iPad Air 2. De Air 2 past namelijk bijna twee keer in de iPad Pro en zijn 12,9 inch scherm is zelfs groter dan het scherm van de nieuwe MacBook. Dat betekent natuurlijk dat je er veel op kan weergeven, maar tegelijkertijd ook dat deze iPad met 738 gram een stuk zwaarder is dan zijn kleine broers. De iPad Pro is dan ook te zwaar om comfortabel voor langere tijd vast te houden.

Groot scherm, grote apps

Ook qua schermkwaliteit is de iPad Pro te vergelijken met de iPad Air 2: zijn scherm is met 265 pixels per inch ongeveer even scherp en ook de mooie kleurweergave en maximum helderheid zijn vergelijkbaar. Wel opvallend zijn de grote app-iconen en vooral de grote ruimte tussen de apps. Daar had Apple meer mee kunnen doen. Op deze manier kun je dus niet meer apps weergeven op het startscherm dan bijvoorbeeld een iPad mini. Een beetje zonde van de ruimte dus, hoewel het startscherm zo wel overzichtelijk blijft.

Groter en beter

De grote behuizing van de iPad Pro heeft de ontwikkelaars letterlijk en figuurlijk de ruimte gegeven om er flink wat kracht in te stoppen. Het is dan ook een razendsnelle tablet en dat is goed te merken: tijdens het reviewen was er geen moment van vertraging, zelfs niet bij het weergeven van twee apps tegelijk.

Meerdere apps weergeven in iOS 9

De 9e versie van het iOS-besturingssysteem is voor een belangrijk deel gericht op het gebruik met de grote iPad Pro. Zo kun je voor het eerst op een iPad twee apps tegelijk weergeven, met de Split View-functie. In de praktijk werkt dit vrijwel vlekkeloos, maar het aantal apps waarmee dit werkt is nog wel beperkt. Ook kun je met sommige apps, zoals YouTube of bijvoorbeeld de streaming app Twitch.tv, video's verkleind afspelen terwijl je in een andere app zit (picture in picture). Op deze manier heb je ook echt wat aan het extra schermoppervlak van de iPad Pro.

Geluid

De iPad Pro heeft vier in plaats van de gebruikelijke twee stereo speakers. Opvallend is dat ze gedeeltelijk onafhankelijk van elkaar werken: hun geluidsoutput hangt af van hoe je de tablet vasthoudt. Dat werkt goed en geeft je een mooie luisterervaring, bijvoorbeeld bij het kijken van een film. Daarnaast zit het met de lage tonen en het maximum volume ook goed.

Accessoires

Ook heeft Apple specifiek voor de iPad Pro een tweetal accessoires ontwikkeld: de Smart Keyboard en de Apple Pencil.

Smart Keyboard

De Smart Keyboard is een fysiek toetsenbord en tablethouder in één, die je bevestigt via een nieuwe magnetische connector. Hiermee laad je het toetsenbord ook op. De toetsen van de Smart Keyboard zijn niet erg hoog en hebben wel wat weg van de Touch Cover voor de Surface-tablets van Microsoft. Het is even wennen, maar na een tijdje voelt typen op dit toetsenbord best goed. De ruimte tussen de toetsen is groot en de toetsen geven voldoende feedback als je ze indrukt. Hij haalt het echter niet bij het gemak en typecomfort van een goed laptoptoetsenbord.

Apple Pencil

Ook nieuw is de Apple Pencil, een pen/potlood (of stylus) waarmee je het scherm kunt bedienen. De Apple Pencil is drukgevoelig en detecteert de hoek waarmee je de pen vasthoudt, zodat je net als met een echt potlood brede strepen kunt neerzetten als je hem schuin houdt. De pen heeft een ingebouwde accu die enkele uren meegaat. Je kunt de pen alleen niet bevestigen aan de iPad om hem mee te nemen, dus zal je hem los mee moeten nemen. Ondersteuning voor de pen komt onder andere van app-makers zoals Microsoft (Office apps) en Adobe (Creative Cloud).

Voor wie?

Je kunt de iPad Pro nog het beste zien als een grote versie van de iPad Air 2. Hij draait op hetzelfde besturingssysteem en werkt met dezelfde apps, maar is veel sneller, ondersteunt Apple's eigen Apple Pencil (stylus) en toetsenbord en maakt al met al beter gebruik van de nieuwe multitasking-functionaliteiten van iOS 9. Zo is het 12,9-inch scherm van de iPad Pro beter geschikt om twee apps naast elkaar weer te geven dan het 9,7-inch scherm van de iPad Air 2.

De iPad Pro is dan ook vooral gericht op gebruikers die behoefte hebben aan dat grote scherm. Wie veel typt of gebruik wil maken van de Pencil zal baat hebben bij het grote schermoppervlak en het fysieke toetsenbord van de iPad Pro. Ook voor applicaties die veel kracht vereisen - zoals foto- en videobewerking - is de iPad Pro prima geschikt. Voor wie echter een tablet zoekt om af en toe wat op te zoeken is de iPad Air of zelfs mini beter geschikt, en bovendien een stuk goedkoper. Tegelijkertijd is de iPad Pro met iOS 9 ook geen echte laptopvervanger. Daarvoor is de Surface Pro 4 wat ons betreft beter geschikt.

