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MicrosoftSurface Pro 4 (M3 - 128GB)

Prijs niet beschikbaar

  • Schermdiagonaal:  12,3 inch
  • Opslagcapaciteit:  128 GB
  • Type tablet:  Windows

Testresultaat

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung Galaxy TabPro S 128GB (Windows 10 Pro heeft een schermgrootte van 12 inch. Het geteste besturingssysteem is Windows 10 Pro. Hij is 15,5 millimeter dik: dat is vrij veel voor een tablet. Hij weegt 1084 gram en is daarmee behoorlijk zwaar voor een tablet van 12 inch. Het scherm heeft een resolutie van 2160 x 1440. Het aantal pixels per inch is 217: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. Het opslaggeheugen van 128GB is voor de meeste gebruikers groot genoeg. Door de ruimte die Windows inneemt, houd je voor jezelf 94,8GB over. Uitbreiden met een SD-kaart is geen optie. Onderweg internetten via 4G is niet mogelijk. Wel kun je altijd je locatie weergeven met de ingebouwde GPS-ontvanger. Deze tablet heeft 1 micro-USB-aansluiting waarop je via een verloopkabel een USB-stick kunt aansluiten. Samsung heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.

Samenvatting

Schermdiagonaal
12,3 inch
Opslagcapaciteit
128 GB
Type tablet
Windows
Energie-efficiëntieklasse
-
Schermresolutie
2736 x 1824 pixels
Afmetingen
292 x 201 mm
Gewicht
777 gram
Barcode (EAN)
0889842014013