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MicrosoftSurface Pro 4 (i5 - 128GB)

Prijs niet beschikbaar

  • Schermdiagonaal:  12,3 inch
  • Opslagcapaciteit:  128 GB
  • Type tablet:  Windows

Testresultaat

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Apple iPad Pro (128GB + 4G) met Smart Keyboard en Pencil heeft een schermgrootte van 12,9 inch. Het geteste besturingssysteem is iOS 9.1. Dankzij een dikte van 7 millimeter past hij makkelijk in je tas. Hij weegt 1075 gram en is daarmee behoorlijk zwaar voor een tablet van 12,9 inch. De schermresolutie is 2048 x 2732. Op het scherm passen 265 pixels per inch. De weergave van beeld en tekst is hierop erg scherp. Het opslaggeheugen van 128GB is voor de meeste gebruikers groot genoeg. Door de ruimte die iOS inneemt, houd je voor jezelf 108GB over. Uitbreiden met een SD-kaart is geen optie. Internetten via 4G is wel mogelijk. Ook heeft hij een ingebouwde GPS-ontvanger om mee te navigeren. Ook heeft de tablet geen USB-aansluitingen. Wel heeft hij 2 camera's: aan de voor- en achterkant.

Samenvatting

Schermdiagonaal
12,3 inch
Opslagcapaciteit
128 GB
Type tablet
Windows
Energie-efficiëntieklasse
-
Schermresolutie
2736 x 1824 pixels
Afmetingen
292 x 201 mm
Gewicht
792 gram
Barcode (EAN)
0889842014273