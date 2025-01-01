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SamsungGalaxy TabPro S 128GB (Windows 10 Pro

Prijs niet beschikbaar

  • Schermdiagonaal:  12,0 inch
  • Opslagcapaciteit:  128 GB
  • Type tablet:  Windows

Testresultaat

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Lenovo Yoga Tablet 3 8 (16GB) heeft een compact scherm van 8 inch. Het geteste besturingssysteem is Android 5.1.1. Hij is 20,98 millimeter dik: dat is vrij veel voor een tablet. Zijn gewicht van 478 gram is aan de zware kant voor een tablet van 8 inch. Het scherm heeft een resolutie van 1280 x 800. Het aantal pixels per inch is 189: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. Het geheugen voor opslag bestaat uit 16GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 8,9GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. Onderweg internetten via 4G is niet mogelijk. Wel kun je altijd je locatie weergeven met de ingebouwde GPS-ontvanger. Deze tablet heeft 1 micro-USB-aansluiting waarop je via een verloopkabel een USB-stick kunt aansluiten. Er zit 1 camera op de tablet.

Samenvatting

Schermdiagonaal
12,0 inch
Opslagcapaciteit
128 GB
Type tablet
Windows
Energie-efficiëntieklasse
-
Schermresolutie
2160 x 1440 pixels
Afmetingen
288 x 199 mm
Gewicht
692 gram (1,084 kilo met toetsenbord)
Barcode (EAN)
8806088213019