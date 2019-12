Eerste indruk|De Sony Xperia Z3 Tablet Compact is de eerste kleine tablet van Sony. Het bedrijf heeft bij de ontwikkeling duidelijk geleend bij de Z3 smartphone, want de tablet lijkt in elk opzicht sterk op zijn kleine broertje. De Z3 Tablet is een luxe tablet met een bijbehorend prijskaartje en zit daarmee in hetzelfde vaarwater als de iPad mini retina en iPad mini 3. Die concurrentie kan hij net niet aan. De Z3 is alleen de betere keuze als je een PlayStation 4 hebt.

Sony Xperia Z3 Tablet Compact: review

De Z-tablets van Sony staan vooral bekend om hun indrukwekkende dunne en lichte formaat en de Z3 Tablet Compact past ook in het rijtje lichtgewicht tablets. Met 270 gram is de 8-inch Xperia Z3 Tablet Compact de lichtste kleine tablet die we tot nu toe tegenkwamen. Ook is hij met 6,4 millimeter een van de dunste tablets.

Conclusie

De Sony Xperia Z3 maakt zijn hoge prijskaartje grotendeels waar: aan zijn zeer lichte formaat, bouwkwaliteit en prestaties valt niets af te dingen. Het probleem is dat de concurrentie moordend is. Als je de Z3 vergelijkt met de veel goedkopere iPad mini retina of de Samsung Galaxy Tab S 8.4, dan is zijn minder scherpe display een aderlating. Daarom kunnen we hem alleen echt aanraden als je een PlayStation 4 hebt.

Pluspunten

Superlicht formaat

Prima prestaties

Zeer helder scherm

Een aantal leuke functionaliteiten, zoals de koppeling met PlayStation

Minpunten

Het scherm is niet zo scherp als dat van de concurrentie

(Te) veel voorgeïnstalleerde apps

Uiterlijk

Zowel van binnen als van buiten heeft de Z3 Tablet Compact veel weg van zijn smartphone-broertjes: de Xperia Z3 en Z3 Compact. De Z3 tablet is qua uiterlijk eigenlijk gewoon een grote versie van de Xperia Z3 smartphone. Hij heeft een vergelijkbare matte plastic achterkant en dezelfde afgeronde hoeken, waardoor hij beter in de hand ligt dan de vorige Z-Tablets. De dunne randen rondom het scherm helpen hierbij ook: Sony is gelukkig afgeweken van de dikke randen van de vorige Z-tablets. Verder heeft de tablet een waterdichte behuizing, net als de andere Z-tablets en de Z3 smartphone. Al met al heeft de Z3 tablet een premium uitstraling, maar dat mag ook wel voor zijn prijs van €400.

Helder scherm

Het scherm van de Z3 Tablet Compact heeft vrijwel dezelfde resolutie als die van de Z3 smartphone. De pixeldichtheid is vanwege zijn grotere omvang iets lager, maar de 283 pixels per inch die je krijgt voorgeschoteld zorgen nog altijd voor een redelijk scherpe weergave van beeld en vooral van tekst. Toch kan hij niet opboksen tegen de superscherpe schermen van tablets zoals de iPad mini retina en de Samsung Galaxy Tab S 8.4.

De kijkhoeken zijn prima en de maximum helderheid is indrukwekkend, waardoor je het scherm ook buiten nog redelijk kunt aflezen. Opvallend is de zeer levendige kleurweergave: leuk voor het kijken van video's of het spelen van een spel. Wie echter niet zo gecharmeerd is van verzadigde kleuren, kan een meer natuurlijke kleurweergave instellen.

Breedbeeld

Terwijl veel tablets tegenwoordig een brede beeldverhouding hebben van 4:3, heeft Sony gekozen voor een breedbeeldscherm (16:9). Dat maakt de Z3 vooral geschikt om films op te kijken aangezien je dan geen vervelende zwarte balken hoeft aan te zien. Ook voor gamen is het lange en smalle scherm prima, maar voor internetten biedt een wat breder scherm meer overzicht.

Snelheid

Onder de motorkap van de Z3 Tablet Compact zit een snelle Qualcomm quad-core-processor die je ook veel terugziet in luxe smartphones van Sony zelf en van andere merken. Met de prestaties zit het dus wel goed. In de praktijk hebben we nog geen toepassingen gevonden die de tablet niet aankan. Dankzij de riante 3 GB aan werkgeheugen laat hij je daarnaast snel wisselen tussen je apps. De 16 GB aan opslaggeheugen op de basisversie kun je uitbreiden naar 128 GB met een sd-kaart.

Android

De Z3 draait nu nog op Android 4.4.4, maar krijgt later een update naar de nieuwste versie, 5.0 Lollipop. Sony heeft enkele aanpassingen gedaan aan Android die al snel vertrouwd aanvoelen. Zo is het instellingenscherm overzichtelijk en is er een snelmenu waarin je makkelijk apps kunt zoeken, sorteren en verwijderen. Wel opvallend zijn de vele voorgeïnstalleerde apps van Sony: hoewel sommige best handig zijn, geven ze je niet echt het gevoel dat je de tablet naar eigen wens kunt inrichten. Ook is het jammer dat je ze niet allemaal kunt verwijderen.

PlayStation

Een leuke toevoeging voor mensen met een PlayStation 4 is dat je de tablet kunt gebruiken om je games naartoe te streamen. Daarnaast kun je met een los te verkopen koppelstuk je PlayStation-controller koppelen aan de tablet. Je kunt de controller ook zonder koppelstuk verbinden via bluetooth.

Bellen

Opvallend genoeg heeft de Xperia Z3 Tablet Compact net als de Z3 smartphone ook een belfunctie. Je hebt daar wel de duurdere 4g-versie voor nodig en natuurlijk een abonnement. Het is hoe dan ook wel aan te raden om een bluetooth-headsetje aan te sluiten, want bellen met een 8-inch-tablet aan je oor, dat lijkt ons niet erg praktisch.

Camera's en geluid

De Z3 heeft een 8 megapixel camera aan de achterkant die best scherpe, maar verder nauwelijks bijzondere, plaatjes schiet. De camera-app van Sony geeft je wel een hoop mogelijkheden om je foto's en video's te bewerken en te delen. Je kunt er bijvoorbeeld ook simpel mee livestreamen naar YouTube. De camera aan de voorkant heeft een 2,1 megapixel sensor en is alleen geschikt voor videobellen.

Verder zitten er twee speakers aan de voorkant van de tablet. Bij het vasthouden van de Z3 dek je die gedeeltelijk af, maar dat is nauwelijks te horen. Voor een stel tabletspeakers is het geluid zeer helder en is het maximum volume behoorlijk. Zoals we inmiddels wel gewend zijn van tablet-speakers, ontbreekt het alleen aan bas. Via de geluidsinstellingen kun je er zelf wel lage tonen aan toevoegen, maar het blijft behelpen.

Accuduur

In zo'n dunne tablet past geen enorme accu, maar desondanks gaat de accu van de Z3 behoorlijk lang mee. Tijdens het reviewen hield hij het gemakkelijk de hele dag vol. We gaan de tablet, en dus ook de accuduur, nog volledig testen. Houd de vergelijker in de gaten voor updates.

Prijs

De basisversie van de Xperia Z3 Tablet Compact is te koop voor €400. De 32 GB-versie kost €450 en voor de versie met 4G betaal je €500.

Bekijk ook:

Wat is de Sony Xperia Z3 Tablet Compact?

De Xperia Z3 Tablet Compact is Sony's eerste kleine tablet. Het apparaat heeft een 8-inch-scherm, is waterdicht en heeft aan de achterkant een 8,1 megapixel-camera. Van de tablet wordt een wifi-only variant uitgebracht en een 4G-versie. Met de laatste kun je ook bellen.

Specificaties:

Besturingssysteem: Android 4.4.4 KitKat;

Android 4.4.4 KitKat; Scherm: 8 inch (20,3 cm);

8 inch (20,3 cm); Resolutie: 1920 x 1080 pixels;

1920 x 1080 pixels; Pixeldichtheid: 283 ppi;

283 ppi; Gewicht: 270 gram;

270 gram; Afmetingen: 213,4 x 123,6 x 6,4 mm;

213,4 x 123,6 x 6,4 mm; Processor: tot 2,5 GHz (quad-core);

tot 2,5 GHz (quad-core); Opslagcapaciteit: 16/32 GB + micro-sd tot 128 GB;

16/32 GB + micro-sd tot 128 GB; Werkgeheugen: 3 GB;

3 GB; Netwerk: wifi (5 GHz + ac), 4g optioneel;

wifi (5 GHz + ac), 4g optioneel; Camera voorkant: 2,1 megapixel;

2,1 megapixel; Camera achterkant: 8 megapixel;

8 megapixel; Aansluitingen: usb, koptelefoon;

usb, koptelefoon; Batterij: 4500 mAh

4500 mAh Bijzonderheden: stof- en waterdicht;

stof- en waterdicht; Prijs: €400 voor de wifi-versie, €500 voor de 4G-variant;

€400 voor de wifi-versie, €500 voor de 4G-variant; Verkrijgbaar vanaf: herfst 2014.

Bekijk ook: