Eerste indruk|De nieuwe Sony Xperia Z2 Tablet is stijlvol, flinterdun en erg licht. Bovendien kun je er zorgeloos mee in bad naar tv kijken. Maar hoe zit het met het scherm? En het geluid? Lees het in onze review!

Sony Xperia Z2 Tablet: review

Entertainmentapparaat

De stijlvolle Xperia Z2 Tablet is een waar entertainmentapparaat. Hij is licht, erg dun en comfortabel genoeg om voor langere tijd vast te houden. Met Sony's fraaie apps is er bovendien aan mediacontent geen gebrek. Het scherm is niet het scherpste scherm op de markt maar is door de levendige kleurweergave nog steeds een genot om naar te kijken. Het geluid is minder. Gebruik de tablet wel in horizontale richting want in verticale richting is de tablet mede door de dikke schermranden erg lang. En dat voelt een beetje vreemd aan. Verder heeft deze tablet alles wat je van een premiumtablet mag verwachten: nfc, een snelle processor, 3 GB werkgeheugen en een sensor om de tablet als afstandsbediening te gebruiken. De camera is geschikt voor als je af en toe een foto wil schieten, maar verwacht geen scherpe foto's.

Pluspunten Minpunten - Fraai en dun design - Nog steeds dikke randen rondom het scherm - Erg handzaam - Niet het scherpste scherm op de markt - Stof- en waterdicht - Minder fijn te gebruiken in portretmodus - Kwalitatief goed scherm met levendige kleuren - Geluid is zacht en blikkerig - Snel - Camera maakt ruizige foto's - Mooi vormgegeven Sony-apps die veel

entertainment bieden (wel betaald)





Dun en licht

Met een gewicht van 426 gram en een dikte van 6,4 mm is de Xperia Z2 de lichtste en dunste 10 inch tablet die we tot nu toe zijn tegengekomen. Zo is hij 1 millimeter dunner en zo'n 40 gram lichter dan de iPad Air en een halve millimeter dunner dan het vorige model. De tablet bevat net als vorige keer nog wel de dikke zwarte randen rondom het scherm. Waarschijnlijk om alle hardware een plekje te kunnen geven in zo'n dun ontwerp. Ze zijn misschien niet erg mooi maar komen wel goed van pas om je duim erop te laten rusten als je de tablet met één hand vasthoudt.

Sony weet wat mooi is

Sony's tablet is heerlijk minimalistisch. Alle ingangen en knoppen zijn netjes verwerkt in de dunne rand. De Xperia Z2 Tablet is waarschijnlijk de tablet die men voor ogen had toen technici voor het eerst gingen nadenken over het idee van een tablet. Nieuw aan het ontwerp is dat het glas aan de achterkant heeft plaatsgemaakt voor een zacht rubberachtig materiaal. Het voelt prettig aan maar vlekjes en vingerafdrukken zie je er goed op zitten.

Prachtig scherm

Het 10.1 inch-scherm is een genot om naar te kijken. De kleuren spatten zowat van het scherm en brengen foto's en video's echt tot leven. Vergelijken we de kleuren van dit scherm met dat van de iPad Air dan zie je vooral dat kleuren als rood, blauw en groen veel intenser zijn op de Sony Xperia Z2 Tablet. De iPad Air heeft weer een betere witweergave.

Het scherm had wel scherper gemogen. Nu heeft het een pixeldichtheid van 224 pixels per inch. De Samsung Galaxy Note 10.1 2014 en de Galaxy TabPro 10.1 hebben al een scherm met dubbel zoveel pixels en zijn scherper. Het verschil is niet groot maar bij tekst en YouTube-video's wel op te merken. Dit neemt niet weg dat de Xperia Z2 Tablet van normale kijkafstand scherp genoeg is voor een prettige kijkervaring. Met verder uitstekende kijkhoeken en een prima helderheid is het scherm dan ook dik in orde.

Landschapmodus versus portretmodus

De Xperia Z2 Tablet is duidelijk bedoeld om in landschapmodus te worden gebruikt. Kijken we naar de schermafmetingen dan is dat ook de meest logische manier. Met de dikke zwarte randen om het scherm is de tablet in verticale ricting erg lang, en dat levert een rare gebruikservaring op. Bijvoorbeeld als je gaat internetten. De iPad Air is daar met zijn bredere en kortere scherm veel geschikter voor. Daarentegen is de Xperia Z2 Tablet in weer veel geschikter om media te consumeren. Doordat het scherm in horizontale richting wat breder is dan de iPad Air komen foto's en video's beter tot hun recht. Helemaal met de mooie kleuren die het scherm produceert. Bij de iPad Air leveren video's en afbeeldingen sneller zwarte balken op. Daar heb je bij de Xperia Z2 Tablet minder last van. Een keuze tussen een iPad en een Android-tablet draait dus niet alleen om het besturingssysteem maar ook om de manier waarop je een tablet het meest zal gebruiken.



Snel

Door de 2,3 GHz quad-core processor is de Xperia Z2 Tablet razendsnel. De tablet heeft geen enkel probleem met multitasken, zware grafische games en het afspelen van hd-video's. De Xperia Z2 Tablet heeft met 3 GB meer werkgeheugen dan de Samsung Galaxy TabPro 10.1 (2 GB) en de Apple iPad Air (1 GB). Dit komt goed van pas bij de wat zwaardere apps die veel van het geheugen eisen. De tablet leent zich dan ook uitermate goed als gamingapparaat. Des te meer omdat spelletjes met de Dualshock 3 controller van de PlayStation kunnen worden bestuurd.

8 megapixel-camera

De 8.1 megapixel-camera schiet geen hele scherpe foto's. Vooral in omstandigheden met weinig licht zit er aardig wat ruis in de foto's. De camera-app biedt wel aardig wat mogelijkheden om creatief te zijn. Zo kun je foto's maken waarbij je de achtergrond laat vervagen. Dat vervagen blijkt in de praktijk niet heel erg nauwkeurig. Als het contrast tussen het scherp te stellen object en de achtergrond klein is, dan heeft de app moeite om het object te onderscheiden van de achtergrond. Het scherp te stellen object moet zich ook dicht bij de lens bevinden (zo'n 30 cm) en de achtergrond wat verder weg. Is dat niet zo, dan krijg je de melding dat de achtergrond niet kan worden vervaagd. Veel pielen dus.

Stereospeakers

Doordat er geen ruimte is voor een grill waar het geluid goed naar buiten kan is het geluid aan de zachte kant en wat blikkerig. Tonen zijn lastig van elkaar te onderscheiden. Tablets waarbij het geluid wel de vrije loop heeft, zoals de iPad Air, produceren duidelijk een beter geluid. De stereospeakers zijn wel een leuke toevoeging als het gaat om entertainment.

Sony Entertainment

Sony legt in tegenstelling tot veel andere tabletfabrikanten een uiterst dunne maar stijlvolle schil over Android heen. Het doet een beetje denken aan Sony's eigen PlayStation met de golvende achtergronden en de themakleuren. Het standaard lockscreen is erg simpel met alleen de tijdsaanduiding en een cameraknop. Door over het scherm te vegen ontgrendel je vervolgens de tablet. Sony probeert je verder met verschillende fraaie apps hun entertainmentaanbod in te trekken. De meegeleverde films app ziet er gelikt uit en toont al je video's op één centrale plek. Voor films die je zelf op de tablet zet zoekt de app er zelf filmgegevens bij.

Wat is de Sony Xperia Z2 Tablet?

De Sony Xperia Z2 Tablet is een 10.1 inch-Android-tablet van Sony. De flinterdunne tablet draait Android 4.4.2 KitKat en volgt de Xperia Z Tablet op die begin 2013 uitkwam. Bijzonder aan de tablet is het lage gewicht van 426 gram en dat de tablet stof- en waterdicht is. Hieronder staan de verdere specificaties.

Besturingssysteem: Android 4.4.2 KitKat

Android 4.4.2 KitKat Scherm: 10,1 inch (25,6 cm)

10,1 inch (25,6 cm) Resolutie: 1920 x 1200 pixels

1920 x 1200 pixels Pixeldichtheid: 224 ppi

224 ppi Gewicht: 426

426 Afmetingen: 266 x 172 x 6,4 mm

266 x 172 x 6,4 mm Processor: 2,3 GHz (quad-core)

2,3 GHz (quad-core) Opslagcapaciteit: 16/32 GB + micro-sd tot 64 GB

16/32 GB + micro-sd tot 64 GB Werkgeheugen: 3 GB

3 GB Netwerk: Wifi, Wifi Direct, Bluetooth 4.0, NFC, DLNA, Miracast

Wifi, Wifi Direct, Bluetooth 4.0, NFC, DLNA, Miracast Camera voorkant: 2.2 megapixel

2.2 megapixel Camera achterkant: 8.1 megapixel

8.1 megapixel Aansluitingen: usb (MHL 3.0), koptelefoon, magnetische connector

usb (MHL 3.0), koptelefoon, magnetische connector Batterij: 6000 mAh

6000 mAh Bijzonderheden: stof- en waterdicht, stereospeakers, stamina-modus, te gebruiken als afstandbediening

stof- en waterdicht, stereospeakers, stamina-modus, te gebruiken als afstandbediening Verkrijgbaar vanaf: april 2014

De Sony Xperia Z2 Tablet is verkrijgbaar in de volgende uitvoeringen:

Wifi 16 GB: €500

Wifi 32 GB: €550

Wifi/3G/4G 16 GB: €629

Alle modellen zijn verkrijgbaar in het zwart. Alleen de 32 GB-uitvoering met wifi is ook verkrijgbaar in het wit.

