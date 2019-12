Eerste indruk|De Samsung Galaxy TabPRO 10.1 is niet goedkoop, maar hij heeft veel potentie vanwege zijn goede specificaties. De tablet biedt door zijn snelheid en mooie scherm vooral veel voor mensen die willen consumeren (surfen, films kijken, social media, gamen). We probeerden de tablet een weekje.

Conclusie

De Galaxy TabPRO 10.1 is niet goedkoop, maar biedt een prachtig scherm, een goede accuduur, uitbreidbaar opslaggeheugen en (voor enkele apps) multitasking door het tegelijk tonen van meerdere apps op het scherm. De tablet biedt door zijn snelheid en mooie scherm vooral veel voor mensen die willen consumeren (surfen, films kijken, social media, gamen). De meegeleverde apps voor zakelijk gebruik bieden niet genoeg om te concurreren met laptops of met Microsofts Surface Pro 2.

De Apple iPad Air en Google Nexus 10 zijn concurrenten die eveneens schermen hebben met een hoge resolutie en ze worden aangeboden voor een lagere prijs dan de TabPRO. In tegenstelling tot de TabPRO is het voor iPad en Nexus onmogelijk om het opslaggeheugen uit te breiden met een geheugenkaart. Het tegelijk tonen van apps op een scherm is ook niet mogelijk voor de iPad en Nexus.

Pluspunten

Prachtig en scherp scherm;

Mogelijkheid meerdere apps tegelijk weer te geven;

Goede accuduur;

Opslaggeheugen uitbreidbaar door het plaatsen van een geheugenkaartje.

Minpunten

Hoge aanschafprijs (maar hier staat tegenover dat het opslaggeheugen tegen lage kosten is uit te breiden);

Een beperkt aantal apps biedt ondersteuning voor het tegelijkertijd weergegeven;

Het (volledig) opladen van de accu duurt erg lang.

Wat is de Samsung Galaxy TabPRO 10.1?

De Galaxy TabPRO 10.1 is een 10.1-inch Android-tablet van Samsung. Hij draait net als de Galaxy NotePro op een zwaar aangepaste versie van Android 4.4.2 KitKat. Samsung heeft een eigen softwarelaag ontwikkeld waarmee je onder andere meerdere apps tegelijk kunt weergeven. Ook de instellingen- en navigatiemenu's zijn anders op andere Android-tablets. Hieronder staan de specificaties.

Wit en zwart

De Galaxy TabPRO is verkrijgbaar in de kleuren wit en zwart. Het uiterlijk van de nieuwe Samsung-tablet is niet veel anders dan oudere edities. De achterkant is echter niet meer glanzend en heeft een 'lederlook' die we steeds vaker terugzien op Samsung's producten. De TabPRO verschilt wel degelijk veel van de Tab 3 10.1, maar de grote veranderingen zijn niet direct met het blote oog zichtbaar. Dit zijn verbeteringen zoals het gewicht van maar 469 gram, het hoge-resolutie-scherm, de snellere processoren, een hogere capaciteit voor de accu en de nieuwe software.

Gewicht

De Galaxy TabPRO weegt maar 469 gram. Dit is niet veel voor een 10-inch tablet en dat merk je ook want hij voelt zeker niet zwaar aan. Het is nog lichter dan de toch al niet zware Galaxy Tab 3 van 511 gram.

Prachtig scherm en multitasking

Het scherm van de TabPRO is prachtig. De Galaxy TabPro heeft een scherm met een diameter van net geen 26 centimeter en een hoge resolutie van 2560 bij 1600 beeldpunten. Dit zorgt voor een pixeldichtheid van net geen 300 pixels per inch. Het scherm kan hierdoor beelden weergeven in een hoge scherpte en dit is erg fijn voor het lezen van teksten en voor het tonen van meerdere apps op één scherm. Zo kun je aan de linkerkant van je scherm je internetbrowser openen en aan de rechterkant Google Maps.

Door de hoge scherpte blijft alles goed te lezen zonder dat je hoeft in te zoomen. Het blijft jammer genoeg zo dat multitasken beperkt blijft tot de apps die ervoor geschikt zijn gemaakt door Samsung (de afbeelding hiernaast is klikbaar voor een grotere versie).

Accuduur van 10 uur

Samsung zegt dat de TabPRO tot wel 10 uur werkt op een volgeladen accu. Onze eerste gebruikerservaring bevestigt de claim. Het is mogelijk door de hoge capaciteit van de accu (8220 mAh). Negatief punt is de oplader, deze doet er ongeveer 4 uur over doet om de accu op te laden.

Snelle tablet

De tablet bevat een snelle processor en draait op een recente versie van Android (KitKat). Het switchen tussen apps gaat lekker soepel, hoewel Samsung's eigen schil nog eens over het standaard uiterlijk van Android zit. In het verleden betekende zo'n eigen schil meestal dat de tablet zo nu en dan behoorlijk traag reageerde, maar hier hadden we bij de TabPRO geen last van. Bovendien ziet de schil van Samsung er behoorlijk fraai uit met zijn strakke design en simpele kleurrijke iconen.

Camera & geluid

De camera en het geluid zijn vergelijkbaar met die van de Galaxy NotePro. Aan de voorkant van de TabPRO zit een camera van 2 megapixels en aan de achterkant een camera van 8 megapixels. Ze leveren scherpe foto's op, maar fotograferen met een 10-inch tablet zal niet de hoofdfunctie zijn vanwege zijn formaat.

De stereoluidsprekers zijn goed geplaatst aan de zijkanten van de tablet waardoor ze niet worden afgeschermd wanneer je hem op tafel legt. Je zal ze ook niet snel met je handen afdekken, mocht dit wel het geval zijn dan kun je de tablet 180 graden draaien zodat je je handen kunt plaatsen op plekken waar geen luidsprekers zitten. Het maximum volume van de luidsprekers is behoorlijk hoog, maar lage tonen zijn niet goed te horen.

Standaard geïnstalleerde software

Samsung levert een aantal standaard geïnstalleerde apps mee zoals de Hancom Office en Remote PC. Dit zijn apps die vooral handig zijn voor zakelijke gebruikers. Ze zorgen ervoor dat je met je TabPRO o.a. kan tekstverwerken en je windows-PC kan besturen. Kanttekening hierbij is dat je voor het gebruik van Remote PC akkoord moet gaan met het feit dat Samsung zo nu en dan gegevens verzamelt over het gebruik van de software. Volgens Samsung wordt deze data enkel gebruikt om Remote PC te verbeteren.

In tegenstelling tot de NotePro wordt er geen S Pen meegeleverd bij de TabPRO waardoor de NotePro beter geschikt is voor zakelijke gebruikers. De apps bieden zeker een meerwaarde voor zakelijke gebruikers. Toch lijkt een Windows-laptop of een tablet zoals de Microsoft Surface Pro 2 voor zakelijk gebruik een logischere keuze, ook al heeft de Surface Pro 2 een hogere aanschafprijs.