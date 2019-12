Valtest Apple Smart Case en goedkope hoes

De Apple Smart Case heeft een met leer beklede kunststof achterkant en is verkrijgbaar in meerdere kleuren. Bij de val vanaf 80 cm deed Smart Case precies wat hij moet doen. Het scherm van de iPad bleef volledig intact en in de hoek zat niet meer dan een klein krasje. Door het opvangen van de klap raakte de hoes zelf wel beschadigd. Ook bij een valhoogte van 120 cm viel de schade mee. Wederom bleef het bij een enkel krasje op de behuizing van de iPad.

Deze Chinese hoes van het merk Rexxor heeft een hardplastic achterkant zonder verdere bescherming. Vanwege zijn lichte materiaal weegt hij iets minder dan de Smart Case. Hij is te krijgen in de kleuren lila en blauw en alleen bij Kijkshop. Deze hoes staat als voorbeeld voor de vele goedkope Chinese iPad-hoezen die her in der in de winkels liggen. Het was aan de hoes zelf niet te zien, maar de iPad kwam de valtest niet helemaal zonder kleerscheuren door. Bij de val vanaf 80 cm zat er zichtbaar een deuk in de iPad en was het scherm in de hoek licht naar buiten gebogen. De val van 120 cm had een vergelijkbaar resultaat, maar hierbij was de schade nog iets duidelijker zichtbaar.