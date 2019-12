Eerste indruk|Chinese webwinkels rekenen soms extreem lage prijzen voor tablets en smartphones. 'Free shipping' staat erbij. Dat klinkt als een buitenkans. We namen de proef op de som met twee spotgoedkope tablets via AliExpress.com. In de praktijk valt de rekening hoger uit. En bij aflevering valt de kwaliteit van de apparaten tegen.

Update 19/11/2015: we hebben inmiddels ook tablets ingekocht bij het Chinese Banggood.com en dat is ons beter bevallen.

Conclusie

Zelf voor importeur spelen door bij een Chinese webwinkel als AliExpress elektronica te bestellen is niet aan te bevelen. Een proefbestelling leert ons:

Bestellen bij een buitenlandse website levert in de praktijk nauwelijks voordeel op door de bijkomende douane-/invoerkosten;

Aan de hand van de weergegeven specificaties in de Chinese webwinkel (Engelstalig) kun je je onvoldoende een beeld vormen van de te verwachten kwaliteit. Zeker bij complexe producten als laptops, tablets en smartphones is dat het geval. Wat niet helpt: op de Chinese site staan Chinese merken die wij niet kennen, of zelfs producten zonder een naam van een fabrikant, dus wat je dan in huis haalt? De apparaten met bekende productnamen (van ons wel bekende A-merken) zijn waarschijnlijk namaak; de specificaties wijken af;

De garantie-afhandeling bij defecten (omruilen, laten repareren) heeft ongetwijfeld meer voeten in aarde dan bij een Nederlandse (web)shop. China ligt bepaald niet om de hoek.

Hoe kwamen wij tot onze bevindingen?

Alibaba, China's grootste webwinkel, ging in september naar de beurs. Het leverde het bedrijf in totaal 25 miljard dollar op en is daarmee de grootste beursgang ooit. Ook Nederlanders kunnen bij Alibaba bestellen, via dochterwebsite AliExpress.com. Elektronica zou zeer aantrekkelijk geprijsd zijn, omdat je 'dichterbij' de Chinese fabrikant bestelt (je bent immers zelf de importeur en schakelt een deel van de tussenhandel uit).

Proefbestelling

We namen de proef op de som en bestelden twee merkloze tablets: een tablet met een 7 inch scherm (zie afbeelding onder) en een tablet met een 10 inch scherm. Er staan wel producten van enkele A-merken op de site, maar die zijn namaak. We betaalden -omgerekend - respectievelijk €50 en €75 met een creditcard voor beide merkloze tablets. Dat klinkt als een buitenkans, want tablets van 7 en 10 inch met in beide gevallen een intern 3G-modem als extraatje, hadden we nog niet eerder voor die prijzen gezien.

Free shipping

We kiezen bij de verzendmogelijkheden voor 'free shipping'. Dat betekent letterlijk per boot. Het kan sneller (per vliegtuig en dan d uurt een bestelling een paar dagen) maar dan schiet de prijs per tablet met enkele tientjes per bestelling omhoog.

Wel 2,5 week later: hoewel AliExpress - dus - free shipping meldt, moesten we bij aflevering aan huis nog eens €24 en €30 extra betalen aan de postbode. En dat moest met cash geld: pinnen was bij de postbode niet mogelijk. Het betreft volgens het PostNL-bonnetje de BTW-kosten en de 'afhandelingskosten' bij de douane.

Matige kwaliteit

Beide tablets doen het wel maar zijn van matige kwaliteit en voorzien van een wat oudere versie van Android (4.2). Belangrijker minpunt: het scherm van de grote tablet is blauwig en die van de kleine (zie foto hiernaast) reageert niet vlot. Om ze alleen om die reden op de boot terug te sturen is ook zo wat.

We hebben aan ons Chinese avontuur een bittere nasmaak overgehouden. We kunnen het op basis van onze proefbestelling eigenlijk niemand aanbevelen.

Wat is AliExpress.com?

AliExpress.com is de internationale portal van de Chinese webwinkel Alibaba.com. Alibaba zorgde in september 2014 voor de grootste beursgang ooit met een aandeeluitgifte van 25 miljard dollar.

Er zijn meerdere Chinese webwinkels die aan Nederlandse consumenten leveren. Enkele voorbeelden:

AliExpress.com levert vele producten, waaronder tablets, smartphones en andere elektronica;

Deal Extreme op DX.com heeft een vergelijkbaar assortiment;

Miniinthebox is vooral gespecialiseerd in goedkope accessoires zoals hoesjes en kabels.

Invoerkosten

De prijzen op Chinese websites zijn over het algemeen laag tot heel erg laag. Bij het bestellen van goederen bij een buitenlandse webwinkel komen echter (meestal) wel bijkomende kosten, vaak (contant) af te reken bij de postbode. Heb je geen cash geld bij de hand, dan kun je het pakje weigeren en dan gaat het naar PostNL-filiaal in de buurt. Daar kun je het ophalen en wel betalen met een pinpas.

Om welke bedragen gaat het?

Voor invoer van goederen van buiten de EU betaal je tot €22 geen invoerrechten en BTW;

Vanaf €22 tot €150 zijn de bestellingen vrij van invoerrechten maar betaal je wel een BTW-toeslag. Het BTW-tarief is afhankelijk van het soort product . Bij consumentenelektronica bedraagt de BTW 21%;

Vanaf € 150 moet je BTW én invoerrechten betalen. De hoogte van de invoerrechten is afhankelijk van het type product;

In de meeste gevallen rekenen de postbezorgdiensten geen 'inklaringskosten' als het bestelbedrag van de te importeren goederen onder de €22 blijft. Bij duurdere producten kunnen zij die wel rekenen.

Consumenten kunnen de invoerkosten zelf uitrekenen.

