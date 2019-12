Test: Chinese tablets

Tablets en smartphones bestellen uit China: steeds meer consumenten doen het. Je vindt in Chinese webshops namelijk tal van scherp geprijsde toestellen met indrukwekkende specificaties. Dankzij Android kun je ze gewoon in Nederland gebruiken. Reden voor ons om eenmalig 8 Chinese tablets mee te nemen in onze reguliere tablettest.

Levertijd

In Nederland hoef je vaak niet langer dan een dag te wachten voordat je online bestelling op de mat ligt. Dat is met bestellen in China wel anders. Je tablet of smartphone moet immers een flinke reis afleggen, meestal per boot.



Wij bestelden de meeste van onze 8 tablets bij de als betrouwbaar bekendstaande webshop banggood.com. Het duurde maar liefst een maand voordat ze aankwamen.

Reken op extra douanekosten

Reken op extra kosten bij het importeren. De douane kan namelijk je pakket aanhouden en 21% btw en €15 inklaringskosten in rekening brengen. Een tablet met een prijskaartje van €200 op Banggood kost dan in werkelijkheid €257. Deze bijkomende kosten zijn verwerkt in de richtprijzen van de tablets.

Lees meer over webwinkelen in China.

Kopen via webshops in Nederland

Het bestellen vanuit China kost dus de nodige tijd en moeite. Er zijn echter ook Nederlandse importwinkels die het bestelproces voor je uit handen nemen. Het aanbod in deze meestal kleine webshops is doorgaans wel beperkt.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in 1 oogopslag welke tablets goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste tablets

Eerste indruk

De tablets wijken (op een paar Chinese tekens op de behuizing na) visueel nauwelijks af van de gemiddelde tablet in de Nederlandse winkels. De makers hebben duidelijk afgekeken bij de iPad en bij Samsung-tablets. Het geeft de meeste tablets een behoorlijk strak uiterlijk. Alleen de bouwkwaliteit valt wat tegen: ondanks het zware gewicht, hebben de tablets enigszins zwakke behuizingen.

Je kunt bij ons ook geteste tablets met elkaar vergelijken. Of je kunt meteen bekijken welke tablets het beste uit de test zijn gekomen.

Aan de slag

Als je ze eenmaal aanzet, kom je terecht in een herkenbare omgeving van Android. Je kiest de juiste taal en kunt aan de slag. Alleen bij de Xiaomi Mi Pad moet je eerst zelf via een omweg de appwinkel van Google installeren, een erg omslachtige klus. Ook staan de tablets vol met nutteloze, vaak Chinese, apps. Je kunt ze weliswaar verwijderen of uitzetten, maar vervelend is het wel.

Pluspunten

Scherp display

Nette prestaties

Fijne fysieke knoppen

Goed aanraakscherm

Het meest opvallend is de accuduur. Die is bij de helft van de geteste tablets namelijk goed tot ongeëvenaard. De beste tablet heeft een accu die zelfs 16 uur meegaat bij non-stop video kijken. Dat is beter dan elke andere tablet die we ooit hebben getest. Voor de andere helft geldt echter het tegendeel en is de accuduur helaas matig tot slecht. De geteste Chinese tablets hebben stuk voor stuk schermen met een hoge resolutie waarop beeld en vooral tekst erg scherp is. Daarnaast hebben ze flink wat snelheid in huis. Je kunt de meeste prima gebruiken om veeleisende spellen mee te spelen. Sommige doen het op dat vlak zelfs beter dan de beste Samsung Tabs en iPads.

Minpunten

Kleurweergave en kijkhoeken halen het niet bij de toptablets

Lastige installatie en veel voorgeïnstalleerde (soms Chinese) apps

Draaien op het verouderde Anrdoid 4.4 en krijgen waarschijnlijk geen updates meer

Dikke en niet al te stevige behuizing

Zwaar

Een scherp display staat niet gelijk aan een mooi beeldscherm. De beeldkwaliteit van de meeste Chinese tablets haalt het namelijk niet bij die van de bekende premium tablets in de test. De kleuren zijn vaak dof en de kijkhoeken halen het niet bij de toptablets in de test.

Daarnaast draaien de tablets helaas op het inmiddels verouderde Android 4.4 en is het onwaarschijnlijk dat ze in de toekomst nog updates krijgen. Dat is wat ons betreft het grootste bezwaar, aangezien er regelmatig veiligheidsrisico's voor Android opduiken die alleen met updates te verhelpen zijn.

Veelbelovende specificaties worden niet waargemaakt

De veelbelovende specificaties doen vermoeden dat we met premium tablets te maken hebben. In de praktijk blijven er echter maar 2 Chinese tablets over die hun beloftes ook daadwerkelijk waarmaken. Deze tablets zijn specifiek erg geschikt voor wie bijvoorbeeld via Netflix veel films en series kijkt. Ook de serieuze gamer kan er goed mee overweg. De overige 6 tablets halen het simpelweg niet bij het tabletaanbod in de Nederlandse winkels. Ga naar de geteste Chinese tablets en zie welke het beste scoren. Je kunt ze natuurlijk ook vergelijken met de andere tablets in de test.

Garantie

Voor de garantie is het aan te raden om de Chinese tablets bij een Nederlandse importeur aan te schaffen. Die kan soms zelf kleine reparaties uitvoeren of heeft vaak een vervangend model op voorraad. De Chinese webshop Banggood heeft weliswaar een eigen garantieregeling, maar het is een behoorlijk gedoe om er gebruik van te maken. Gaat de tablet binnen een jaar stuk? Wees dan bereid om een bewijsvideo van het defect te maken, de tablet terug te sturen naar China en vervolgens minimaal weken te wachten op vervanging of reparatie.

Je kunt bij ons ook geteste tablets met elkaar vergelijken. Of je kunt meteen bekijken welke tablets het beste uit de test zijn gekomen.



Lees en vergelijk: