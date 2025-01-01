Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Lenovo Tab 2 A7-10 heeft een compact scherm van 7,1 inch. Het geteste besturingssysteem is Android 4.4.2. De tablet is 9,44 millimeter dik en weegt 262 gram. Het scherm heeft een resolutie van 600 x 1024. Het aantal pixels per inch is 169: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. De tablet van Lenovo heeft 8GB aan opslaggeheugen. Android neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je slechts 4,4GB overhoudt voor je apps en bestanden. Wel kun je er een SD-kaart in kwijt voor extra opslag. Onderweg internetten via 4G is niet mogelijk. Wel kun je altijd je locatie weergeven met de ingebouwde GPS-ontvanger. Deze tablet heeft 1 micro-USB-aansluiting waarop je via een verloopkabel een USB-stick kunt aansluiten. Er zit 1 camera op de tablet.