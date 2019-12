IKEA roept traphekjes terug

De Patrull Klämma, Fast en het Patrull-vouwhekje blijken onverwachts open te kunnen gaan. IKEA besloot tot de veiligheidswaarschuwing en terugroepactie na tientallen klachten over de kinderhekjes. De meldingen gaan vooral over het klemhekje Klämma en het metalen spijlhekje Fast, maar er zijn er ook enkele over het Patrull-vouwhekje.

Test Traphekjes

De drie hekjes zaten allemaal in de test Traphekjes die de Consumentenbond in februari 2015 publiceerde. We testten toen 20 traphekjes volgens de Europese Veiligheidsnorm, aangevuld met enkele extra tests. Bij alle traphekjes is het slot op verschillende manieren getest, maar niet expliciet op deze kwetsbaarheid. Naar aanleiding van deze terugroepactie wordt het in een volgende serie wel getest.

Bij geen van de drie Patrull-hekjes kwamen in de test van 2015 grote veiligheidsproblemen aan het licht. Sterker nog: het Patrull-vouwhekje slaagde voor alle veiligheidstests en kreeg samen met de Baby Dan Guard Me het hoogste testoordeel en werd Beste uit de test. Het predicaat voor het IKEA-hekje is direct ingetrokken.

Reactie Consumentenbond

Het probleem zit hem in het slot: het blijkt dat als je het hekje met één hand sluit, het hekje niet altijd goed in het slot valt. Wij betreuren het dat, hoewel de Consumentenbond zelfs meer dan de Europese norm laat testen, deze zwakte niet uit het onderzoek is gebleken en dat het hoogste testoordeel werd gegeven aan een traphekje met dit probleem.

Aankoopbedrag

Als je je met een Klämma, Fast of Patrull traphekje meldt bij IKEA krijg je het volledige aankoopbedrag terug, ook zonder de aankoopbon.

