Nieuwe Beste Koop Traphekjes

Nieuws|In februari 2017 testten we een nieuw traphekje van Noma, dat de onveilig gebleken Noma Extending Metal moet vervangen. Het nieuwe hekje is een hit: het doorstaat al onze veiligheidstests en is de nieuwe Beste Koop.

Het nieuwe Noma-hekje is - naast de Baby Dan Guard Me (= Beste uit de Test) het enige traphekje dat al onze veiligheidstests doorstaat - ook de extra zware botstest waarbij we met 25 kg tegen het hekje aan beuken.

Het enige grote minpunt van de Noma is dat het hekje met 68 cm aan de lage kant is. Is je kind langer dan 85 cm, dan heb je een hekje van (ruim) boven de 70 cm nodig om te voorkomen dat het kindje over het hekje heen kan klimmen. Bekijk welke traphekjes hoger zijn dan 70 cm.

Afrader

De nieuwe Beste koop vervangt de Noma Extending Metal, die in september 2016 als Afrader uit onze test kwam, onder andere omdat hij te hoog hing. Dit model verdween toen al gauw uit de schappen.

In december werd de houten versie van dit traphekje op last van de NVWA teruggeroepen wegens ernstige veiligheidsproblemen. Noma lijkt hiervan te hebben geleerd, want bij de twee Noma-hekjes die nu in onze Vergelijker staan, vonden we geen ernstige veiligheidsproblemen.

