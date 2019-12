Geuther Easylock Light

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Metalen spijlenhek dat bestaat uit een deurtje dat scharniert in een frame. Het frame is op 4 punten met een klembevestiging in 4 muurcups bevestigd. De muurcups moeten worden geschroefd. Instelbaar op maximaal 83 cm met meegeleverde extenties. Met apart bijgekochte extenties te verbreden tot 127,5 cm.