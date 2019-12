Intergamma Julia

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Houten spijlenhekje dat zowel volledig met klembevestiging bevestigd kan worden als met een scharnier die is vastgeschroefd. Komt beter uit de test als hij is geïnstalleerd met geschroefde scharnieren, dus we raden installatie als klemhek af. Muurcups moeten geschroefd worden. Instelbaar op maximaal 90 cm met meegeleverde extensies.