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LioneloTruus Slim Grijs

In de uitvoering
  • Type hekje:  Spijlenhekje
  • Bevestiging:  Geschroefde muurcups
  • Geschikt voor breedte:  75-105 cm

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Spijlenhekje van metaal. Je bevestigt het traphek met geschroefde cups aan de muur. Het traphek kan ook gemonteerd worden op plinten en ongelijke muren. Minimale breedte voor dit hekje is 75 cm. Het is daardoor geschikt voor kleine openingen. De maximale overbrugbare breedte is 105 cm. Bij het hekje zijn 2 verlengstukken meegeleverd. Er kunnen 2 verlengstukken los bijgekocht worden, waarmee je het hekje steeds 10 cm kunt verlengen. Voor installatie heb je een boor en een schroevendraaier nodig. Je kunt het hekje met één hand openen. Er zit wel een balk op de vloer waar je over kan struikelen. Het hekje kan in 2 richtingen worden geopend (naar je toe en van je af). Je kunt het hek reinigen met een vochtige doek. Schade aan de muur na verwijderen van het traphek: er zijn boorgaten nodig voor de geschroefde muurcups en er is schade door druk van de muurpads en de lijm van de tape. Er zijn 2 verlengstukken inbegrepen,

Samenvatting

Type hekje
Spijlenhekje
Bevestiging
Geschroefde muurcups
Geschikt voor breedte
75-105 cm
Hoogte van het hekje
77 cm

Prijzen