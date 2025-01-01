icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Toon alle producten

Safety 1stQuick close +

Prijs niet beschikbaar

  • Type hekje:  Spijlenhekje
  • Bevestiging:  Niet-geschroefde muurcups (klembevestiging)
  • Geschikt voor breedte:  73-80 cm

Testresultaat

Ook toegang tot deze test?

Ontdek het beste product voor jou. Word ook lid en vergelijk producten op alle testoordelen.

Bekijk hier hoe wij testen
Testoordeel
Veiligheid
Gebruiksgemak
Installatie
Weghalen

Ook toegang tot deze test?

Word lid
Al lid? Log in

Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Metalen spijlenhek dat bestaat uit een scharnierend deurtje in een frame. Het frame zit met een klembevestiging in muurcups die geschroefd moeten worden. Het hekje wordt ook geleverd met plakstrips in plaats van schroeven, maar plakstrips gaan ten koste van de veiligheid. Het hekje is onvoldoende veilig als het alleen met plakstrips en zonder schroeven wordt geïnstalleerd. Onze testresultaten gelden alleen voor bevestiging met schroeven. LET OP: slechts instelbaar op maximaal 82 centimeter breedte. Met extra bijgekochte extensies te verbreden tot maximaal 94 cm.

Samenvatting

Type hekje
Spijlenhekje
Bevestiging
Niet-geschroefde muurcups (klembevestiging)
Geschikt voor breedte
73-80 cm
Hoogte van het hekje
73 cm