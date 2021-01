Veiligheidswaarschuwing voor A3 Baby & Kids traphek Oslo metaal wit

Om welk product gaat het?

A3 Baby & Kids Oslo traphek metaal wit, artikelnummer: 64633 – EAN 8718868646330.

Dit traphekje is tussen september 2017 t/m september 2020 verkocht bij Nederlandse babyspeciaalzaken en webshops.

Vervangingsset aanvragen

De NVWA roept consumenten op om het traphekje niet langer te gebruiken. Houd hem ook buiten bereik van kinderen. Via de website van A3 Baby & Kids kun je een set vervangende afdekplaatjes aanvragen.

Getest in 2018

We testte het A3 Baby & Kids Oslo metaal wit in oktober 2018. Dit hekje slaagde toen voor alle veiligheidstests, ook die voor het loskomen van kleine onderdelen. We zijn aan het uitzoeken hoe de verschillen tussen onze en de NVWA-test zijn te verklaren.

In onze test Traphekjes van maart 2020 kwamen er nog 3 traphekjes niet door de Veiligheidstest.