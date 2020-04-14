Veiligheidswaarschuwing Kidsriver traphekje

Update 28 mei 2020

Wij hebben het Kidsriver Basic traphekje nogmaals gecontroleerd en kunnen geen problemen met de afdekdopjes vaststellen. De eerste test was in oktober 2018.

Om welke producten gaat het?

Kidsriver Basic traphek wit: artikelnummer 74400254 en EAN 8717973585497

Kidsriver Basic traphek black: artikelnummer 74400265 en EAN 1114582009388.

Deze hekjes zijn tussen december 2013 en maart 2020 verkocht bij Babypark, Baby-Dump, Wehkamp.nl en Ikenik.nl.

Vervangingsset aanvragen

De NVWA roept consumenten op om het traphekje niet langer te gebruiken en buiten bereik van kinderen te houden. Via de website van Kidsriver kunnen consumenten een set vervangende afdekplaatjes aanvragen.

Getest in 2018

De Consumentenbond testte het Kidsriver Basic traphekje in oktober 2018. Dit hekje slaagde toen voor alle veiligheidstests, ook die voor het loskomen van kleine onderdelen. We zijn aan het uitzoeken hoe de verschillen tussen onze en de NVWA-test zijn te verklaren.

In onze test Traphekjes van maart 2020 kwamen er 3 traphekjes niet door de Veiligheidstest.

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