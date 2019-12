Philips 49 inch tv met Ultra hd

Eerste indruk|De Philips 49PUS7809/12 is een 49 inch tv in het hogere prijssegment. Hij heeft Ultra hd, maar daar heb je nog niet veel aan. Waarom zou je hem dan wel kopen?

Review: Philips 49PUS7809/12

‘De beste resolutie die u ooit hebt gezien’ pocht Philips met haar nieuwste topmodel tv. Het ultra hd-scherm kan maar liefst 4 keer meer pixels tonen dan full-hd. Het beeld is daardoor inderdaad scherper en helderder. Maar alleen als je er ultra-hd video op afspeelt. Helaas is dat nog amper beschikbaar en zal het nog wel even duren voordat het beschikbaar is (lees hier meer over 4k).

Voor ultra hd hoef je deze tv dus niet aan te schaffen. Ook niet om zijn trage Smart tv menu. Gelukkig is de beeldkwaliteit in full-hd prima en is de geluidskwaliteit erg indrukwekkend.

Modellenlook

Slank en elegant zou je deze Philips tv best kunnen noemen. Met het fraaie aluminium van de behuizing haal je een luxe tv in huis. Opvallend is de brede, platte voet waar het scherm op steunt. Die zal misschien niet bij iedereen in de smaak vallen. Verder is hij lekker dun waardoor hij vanaf de zijkant bezien amper opvalt in de ruimte.

Scherp en helder beeld

Over het full-hd beeld niets dan positiefs. Na even spelen met de beeldinstellingen knallen de ijsbeertjes van de Earth Blu-ray van het scherm. Het beeld heeft veel contrast en is mooi scherp en helder. Met de kijkhoek zit het ook wel goed: schuin op de bank is het beeld nog prima te zien.

Knap geluid

Het geluid dat uit het dunne scherm komt, is erg indrukwekkend. Bij de film Avatar lijkt het zelfs een beetje alsof het geluid uit verschillende richtingen komt. Verder klinkt het geluid bij het hoogste volume nog steeds helder en vol. Een knappe prestatie.

Traag smart tv-menu

Het Philips Smart tv menu is irritant traag. Vorig jaar al waren we kritisch over het menu van een Philips top tv: de Philips 46PFL8008K. Er is helaas niet veel veranderd. Navigeren gaat zo langzaam dat je telkens ongeveer een halve seconde achter loopt op de actie. En dat terwijl deze tv een quadcore processor heeft. Daarmee zou de boel echt vlot moeten draaien. Je vraagt je af waarom er niet gekozen is voor Android als besturingssysteem. De tv’s in de nieuwe 8000-serie hebben Android waardoor ze naar verwachting een stuk sneller zijn.

Lekker vlot typen

De Philips tv heeft een handige dubbelzijdige afstandsbediening. Aan de bovenkant zitten de normale knoppen, aan de onderkant een toetsenbordje. Dat komt van pas bij de Facebook en Twitter apps in het smart menu en bij Youtube. Het toetsenbordje werkt niet altijd: niet in de browser adresbalk en ook niet bij Netflix. Waar het wel kan gaat het typen lekker vlot omdat de toetsen verdeeld zijn over twee velden. Met je duimen kun je razendsnel tikken.

Conclusie

De Philips 49PUS7809/12 is een fraaie tv met prima beeld en erg goed geluid. Voor Ultra hd video hoef je hem niet te kopen, want dat is er nog amper. Het Smart tv menu is traag ondanks de zware quadcore processor. Al met al ben je met één van de tv’s uit onze test veel voordeliger uit.

Wat is de Philips 49PUS7809/12?

Philips brengt een nieuwe Ultra-hd tv op de markt. Met Ultra hd of 4K kun je films bekijken die 4 keer meer pixels hebben dan full-hd. Dat betekent dat het beeld in theorie een stuk scherper en helderder is.

De tv’s in de 7800-serie hebben verder Smart tv, 3D, Ambilight en allerlei andere extra’s. De tv’s met typenummer 7800 zijn er in 2 maten:

49 inch (125 cm), prijs 1800

55 inch (140 cm), prijs 2200

Belangrijke specificaties van de Philips 49PUS7809/12