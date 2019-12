Chinese tv's in Nederland

Nieuws|Hisense is een Chinees elektronicamerk dat sinds juni 2018 ook officieel televisies verkoopt in Nederland. We hebben 2 tv’s van deze nieuwkomer getest.

Geen koopjes

Bij een Chinees merk denk je meestal aan (zeer) lage prijzen in vergelijking met de concurrentie. Maar dat valt mee. Zo kost de H50N6800 rond de €800 en heeft de H55N6800 een origineel prijskaartje van €900. Zeker niet duur voor dit formaat tv's, maar het zijn ook geen koopjes.

Beeld en geluid zijn middelmatig

De beeld- en geluidskwaliteit zijn middelmatig.

Zo laten deze ultra hd-tv’s wel een scherp plaatje zien, maar oogt het soms wat flets. Daarnaast verliezen ze aan detail in donkere delen van het beeld, doordat het contrast wat te sterk is. Ook is de kijkhoek niet groot: zowel de kleur als het contrast verlopen snel, zodra je meer vanaf de zijkant naar de tv kijkt. Al gaat dit bij het 50 inch model (127 cm) net iets beter dan bij de grotere 55 inch versie (140 cm).

Wat het geluid betreft, ook dat is middelmatig: het blinkt niet uit, maar is ook niet slecht. Grootste minpunt hierbij is dat beide tv’s vrijwel geen lage tonen laten horen plus dat het soms wat dun en schril klinkt.

Smart tv

Zoals vrijwel alle tv’s tegenwoordig gaat het hier om smart tv's’. Belangrijke apps zoals Netflix en Youtube zitten er standaard op en je kunt via de appstore andere apps zoeken en installeren. Alleen werkt het allemaal nogal traag: zo start het vrij langzaam op en gaat het invoeren van tekst niet echt vlot. Verder kun je de standaard geïnstalleerde apps niet verwijderen en biedt de appstore weinig populaire apps. Op dit vlak heeft Hisense duidelijk nog een stap te maken.

Later meer modellen

De N6800-serie is eigenlijk een voorproefje van Hisense in Nederland en waarschijnlijk snel uitverkocht. Later dit jaar wil Hisense meer en nieuwere modelseries introduceren om meer voet aan de grond te krijgen. We zijn benieuwd en houden deze nieuwkomer in de gaten!

Lees ook: