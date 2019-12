Eerste oled-tv van Philips maakt indruk

Nieuws|Naast LG brengt ook Philips in 2017 oled-televisies op de markt. Deze oled-tv van Philips doet het opvallend goed in onze kijktest.

Oled-tv

Jarenlang bracht LG als enige grote merk oled-televisies op de markt. Daar komt nu verandering in met de komst van oled-tv's van Philips. Oled is een techniek waarbij elke pixel zelf licht geeft, waardoor er in theorie een nog hoger contrast kan worden bereikt.

In de praktijk bleek de afgelopen jaren dat de techniek veel potentie heeft, maar was de beeldkwaliteit van een oled-tv lang niet altijd beter dan een led-tv.

Opvallend goede beeldkwaliteit

De tv van Philips slaagt erin om deze techniek beter te benutten. De beeldkwaliteit van de Philips 55POS901F/12 is opvallend goed. Het beeld is zeer scherp en erg vloeiend. Zowel in onze technische beeldmeting als in onze kijktest behaalt de tv zeer goede resultaten.

Wat valt nog meer op?

De tv beschikt ook over Ambilight. Een techniek die de muur achter de televisie belicht met kleuren die op de tv getoond worden. Volgens Philips maakt dat de kijkervaring nog meeslepender.

Gebruiksgemak

Helaas blinkt deze tv niet op alle vlakken uit. We zijn minder te spreken over het gebruiksgemak. De installatie en bediening kunnen een stuk beter. Daarnaast heeft de televisie een redelijk hoog energieverbruik.

